Son bilet fırtına’nın

A SPOR'DAN naklen ve HD kalitesiyle yayınlanan U19 Gelişim Ligi Finalleri'nde çeyrek final etabı dün tamamlandı. VAR sisteminin de uygulandığı Antalya'da gerçekleşen mücadelelerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ardından son bilet Trabzonspor'un oldu. Bordo-mavililer, Göztepe'yi 3-1 mağlupetmeyi başardı. Maçın 7. dakikasında Göktuğ Yılmaz'ın müthiş ara pasında topla buluşan Süleyman Cebeci, plase bir vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi. 19'da kaleciyle karşı karşıya kalan Arif topu VeyselSönmezsoy'a verdi, Veysel de golüyle skoru 2-0'a getirdi. 45+1'de ise Yılmaz Basravi, ceza sahası dışından sert şutla ağları sarsıp farkı 1'e indirdi. 56'da ise fişi Onur Emre Yaldız çekti ve Fırtına, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Yarı final eşleşmeleri, kura çekiminin ardından belli olacak. Yarı final karşılaşmaları 8-9 Temmuz, final ise 13 Temmuz'da oynanacak.
KASIMPAŞAYARI FİNALDE
U19 Gelişim Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ligi 4. bitiren Alanyaspor ile çeyrek finalde karşılaştı. 90 dakikası ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı atışlarına gidildi. İstanbul ekibi penaltılarda rakibini 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.