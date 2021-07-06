Son dakika: Beşiktaş'tan 4 imza birden! Atiba, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde de atak yaptı. Siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle...

"Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır."

Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.