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Giriş Tarihi: 6.7.2021 19:09 Son Güncelleme: 6.7.2021 19:32

Son dakika: Beşiktaş'tan 4 imza birden! Atiba, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku...

Son dakika: Beşiktaş'tan 4 imza birden! Atiba, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile bir, Necip Uysal ile iki, Utku Yuvakuran ile ise üç senelik yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde de atak yaptı. Siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle...

"Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır."

Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.

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Son dakika: Beşiktaş'tan 4 imza birden! Atiba, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku...
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