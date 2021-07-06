Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün yerine yıldız sağ beki getiriyor! Transfer görüşmesi...
Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:17 Son Güncelleme: 6.7.2021 14:27

Son dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün yerine yıldız sağ beki getiriyor! Transfer görüşmesi...

Son dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün yerine yıldız sağ beki getiriyor! Transfer görüşmesi...

Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Hırvatistan milli takımının yıldızı ile görüşmelere başladı. Takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, transfer rotasını belirledi. Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişme. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Deneyimli futbolcu Gökhan Gönül ile sözleşme uzatmayan sarı lacivertliler Hırvatistan milli takımının sağ bekini transfer etmek istiyor. Forvet transferinin yanı sıra diğer bölgelere de oyuncu bakan Fenerbahçe, Sime Vrsaljko için hamle yapacak.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ SAĞ BEK!

Hırvatistan milli takımıyla 2018 Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Vrsaljko, Atletico Madrid forması giyiyor.

1992 doğumlu Vrsaljko, kariyerine Dinamo Zagreb takımında başladı. Daha sonra 2013 yılında Genoa'ya geçen Hırvat sağ bek oradan da Sassuolo'ya transfer oldu.

2016 yılında büyük bir çıkış yakalayarak Atletico Madrid'e transfer olan Vrsaljko için 14 milyon Euro ödendi.

2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan kadrosunun önemli yapı taşlarından biri olan Hırvat sağ bek Vrsaljko, daha sonra kiralık olarak Inter forması da giydi.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE VRSALJKO!

Sime Vrsaljko'nun bonservis bedeli 5 milyon Euro olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Deneyimli oyuncunun Atletico Madrid ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Madrid temsilcisiyle Vrsaljko'nun arasındaki sözleşmenin bitiş tarihi 30 Haziran 2022...

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Son dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün yerine yıldız sağ beki getiriyor! Transfer görüşmesi...
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