Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın mesaisi dün resmen başladı. Düzce yolculuğu öncesi oyuncularla kahvaltıda bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, akşam ise Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanla işbaşı yaptı.
Futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yapan Pereira, kendi metodunu da uyguladı ve takımını hemen topla buluşturdu. Sarı-lacivertliler, dar alanda 4 minyatür kaleli maçlarla ilk idmanı tamamladı. 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Pereira, oyuncularla çabuk kaynaşırken, tecrübeli teknik adamın pozitif ve neşeli tavırları dikkat çekti.
"SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?"
Milli takımlarda bulunan oyuncuların daha sonra kampa katılacağı öğrenildi. Topuk Yaylası'na gelmeyen Volkan Demirel'in ise izin aldığı belirtildi.
Bu arada F.Bahçe'deki ilk döneminde araları bozulan Pereira ile Caner Erkin buzları eritti. Deneyimli çalıştırıcı, 32 yaşındaki yıldıza, "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye takıldı.
Tecrübeli oyuncu "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını verdi. 2015-16 sezonunda G.Saray derbisi öncesi kadroya alınmayan Caner, hocasıyla tartışmış ve sezon sonu takımdan ayrılmıştı.
HER ŞEYLE İLGİLENDİ
Pereira ilk idmanında malzemecilere ve yardımcılarına iş bırakmadı. Kukaları tek tek yerlerine dizdi, minyatür kaleleri kendi elleriyle yerleştirdi. Her şeyin kusursuz olması için çalıştı.
'SİZLER OLMADAN BAŞARAMAM'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, 20 Temmuz'a kadar sürecek Düzce Topuk Yaylası Kampı'nın ilk idmanı öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.
Portekizli hoca, "Buraya yarım kalan işi tamamlamaya geldim. Taraftara şampiyonluk borcum var. Bunu sizin katkınız olmadan başaramam. Size güveniyorum" dedi.
'BEYLER İYİ ŞANSLAR'
Fenerbahçe'deki ilk döneminde de basınla arası iyi olan Portekizli, Topuk Yaylası kampını takip eden gazetecilere yakın ilgi gösterdi. Sahaya çıktığında basının olduğu tarafa doğru elini kaldırıp İngilizce, "Beyler iyi şanslar" diye seslendi.