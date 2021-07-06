Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...
Giriş Tarihi: 6.7.2021 09:59 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:04

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler geçen sezonki Thiam, Samatta ve Cisse'den oluşan forvet hattının yetersizliği nedeniyle en az iki golcü transfer edecek. Vitor Pereira'nın eski öğrencileri Hulk ve Marko Arnautovic transferlerinde son durum ne? Alioski konusunda da ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gökhan Gönül ile sözleşme uzatmayan Fenerbahçe'nin bir sağ bek transferi yapması bekleniyor. Geçen sezon Trabzonspor'dan transfer edilen Novak'tan da beklenen verim alınamadı bu nedenle Makedonya milli takımının sol beki Alioski gündemde.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

SON DAKİKA: ALİOSKİ 2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDETTİ!

Sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için oldukça istekli. Makedon sol beki Türkiye'den hem Galatasaray hem de Trabzonspor istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Alioski, İstanbul'da oynamaya sıcak bakıyor. Alioski'ye sadece Türkiye'den teklifler yok. CSKA Moskova'nın 2.5 milyon Euro'luk senelik teklifi hazır. Alioski henüz imzalamadı. Bu durum da oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddialarını güçlendiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN HULK ATAĞI!

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başına gelmesiyle gözler transfer operasyonlarına çevrildi. Hulk ile Pereira, Porto yıllarında birlikte çalışmıştı. Pereira'nın Çin döneminde de SH SIPG takımında ikilinin yolları kesişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA OLMAMIŞTI...

Hulk geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Beşiktaş, transferin son günlerine kadar Hulk ile görüştü fakat Brezilyalı oyuncu senelik 3 milyon Euro maaşta diretince Beşiktaş masadan kalktı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Daha sonra Cenk Tosun transfer edilmişti. Hulk da ülkesine geri döndü.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Hulk'un sözleşmesi Aralık 2022'de bitiyor. Şu an itibarıyla en az 1.5 yıl Hulk'un Türkiye'ye gelemeyeğine yönelik bir durum var.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Pereira'nın gelişinden sonra bu konu değişebilir. Hulk transferi mümkün olabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

FENERBAHÇE TARAFTARINA ARNAUTOVİC'TEN KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe'de Pereira teknik direktörlük görevine getirilince eski öğrencisi Arnautovic için de iddialar gelmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Arnautovic'in Çin'deki kulübünden kazandığı maaşın 10 milyon Euro olduğu ortaya çıktı! Çin'de senelik 10 milyon Euro kazanan Arnautovic'in Türkiye'de herhangi bir takıma transfer olma ihtimali bir hayli düşük görünüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

GÖKHAN GÖNÜL DÖNEMİ SONA ERDİ!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye tekrar dönen ve sarı-lacivertlilerde 2020-2021 sezonu boyunca 22 maça çıktı ve 2 gol, 2 asislte oynadı. 1 Temmuz 2021'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Serbest oyuncu konumuna düşen Gökhan Gönül'ün yeni sezon hazırlıklarına alınmaması, yolların ayrılacağını gösterdi. 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün bonservisi elinde ve transfer tekliflerine açık.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

İTALYAN BASININDAN DZEKO İDDİASI!

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Geçtiğimiz sezon golcü konusunda büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Sezon tecrübeli bir golcü ile girmeyi planlayan Fenerbahçe'de hedeflerden birisi Edin Dzeko.

MAÇ SAYISINA BAĞLI SÖZLEŞME

İtalyan basınında yer alan habere göre, Edin Dzeko'ya 3 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro garanti ücret teklif edildi. Bu teklifin detayları ise madde madde paylaşıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede; yıldız forvete ilk yıl için 7.5 milyon euro sabit ücret verilecek.

Sonraki iki yılda ise Dzeko'nun maaşı oynadığı maç sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

MOURINHO'NUN KARARINI BEKLEYECEK

İtalyan ekibi Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde şehre gelmiş ve takımla kaynaşmaya başlamıştı.

Roma'da büyük bir sevinç gösterileriyle karşılanan Mourinho, kadro planlamasını yapacak ve Roma yönetimine bir rapor sunacak.

Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...

Edin Dzeko'nun yüksek maliyeti nedeniyle teklif bekleyen İtalyan ekibi, Jose Mourinho'nun, Dzeko için vereceği kararı bekliyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...
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