Yeni sezon öncesi Aytaç Kara ve Alplaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gedson Fernandes ile Alanyaspor'un genç oyuncusu Berkan Kutlu konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferlerini Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe ile sözleşmesi biten Alplaslan Öztürk'ü alarak yapmıştı.
KEÇİÖRENGÜCÜ 3.4 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde üst sıralarda yer alan Barış Alper Yılmaz transferinde de mutlu sona ulaştı.
TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ilk olarak Galatasaray'dan 3.4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 24 pay istemişti.
1.5 MİLYON EURO + 1 GENÇ OYUNCU İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI
Galatasaray ise 1.7 milyon Euro ve geçen sezon başka takımlara kiralık olarak verilen 2 genç futbolcuyu bonservisiyle vermeyi teklif etmişti.
Yapılan pazarlıklar sonucu Keçiörengücü ve Galatasaray arasında 1.5 milyon Euro bonservis + 1 genç oyuncu karşılığında anlaşma sağlandı.
KEÇİÖRENGÜCÜ BAŞKANI: GALATASARAY İLE ANLAŞTIK
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını ve imzaların atılacağını açıklamıştı.
Sedat Tahiroğlu, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas dahil yöneticiler kulübümüze gelip gitti ve belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. Ancak Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz, bu sezon Keçiörengücü formasıyla toplamda 36 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, sezonu 8 gol ve 5 asistle tamamladı.
GEDSON FERNANDES'TE MUTLU SON
Bu arada orta sahasını Aytaç Kara ile güçlendiren Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği Gedson Fernandes'te de mutlu sona ulaştı.
Geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiralık olarak gelen ve son maçlarda performansıyla alkış alan 22 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı.
SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO
Geçen sezon 500 bin Euro kiralama bedeli ödenen Benfica'ya bu kez 1 milyon Euro verileceği bildirildi. Gedson'un satın alma opsiyonu da 10 milyon Euro civarında olacak.
BERKAN'DA FARK 1 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray, geçen sezon Alanyaspor'un Sion'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için de hamle yaptı.
Sarı-Kırmızılılar, Akdeniz ekibinin kapısını 2 milyon Euro'luk teklifle çaldı ancak Alanya'dan "3 milyon Euro istiyoruz" cevabını aldı.
Galatasaray'ın para artı oyuncu ya da fiyatı biraz daha yükselterek bu transferde mutlu sona ulaşmaya kararlı olduğu öğrenildi.