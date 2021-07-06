Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:48 Son Güncelleme: 6.7.2021 18:28

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

Son dakika haberi... Yeni sezon öncesi Aytaç Kara ve Alplaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gedson Fernandes ile Alanyaspor'un genç oyuncusu Berkan Kutlu konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezon öncesi Aytaç Kara ve Alplaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gedson Fernandes ile Alanyaspor'un genç oyuncusu Berkan Kutlu konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferlerini Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe ile sözleşmesi biten Alplaslan Öztürk'ü alarak yapmıştı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

KEÇİÖRENGÜCÜ 3.4 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde üst sıralarda yer alan Barış Alper Yılmaz transferinde de mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ilk olarak Galatasaray'dan 3.4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 24 pay istemişti.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

1.5 MİLYON EURO + 1 GENÇ OYUNCU İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray ise 1.7 milyon Euro ve geçen sezon başka takımlara kiralık olarak verilen 2 genç futbolcuyu bonservisiyle vermeyi teklif etmişti.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

Yapılan pazarlıklar sonucu Keçiörengücü ve Galatasaray arasında 1.5 milyon Euro bonservis + 1 genç oyuncu karşılığında anlaşma sağlandı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

KEÇİÖRENGÜCÜ BAŞKANI: GALATASARAY İLE ANLAŞTIK

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını ve imzaların atılacağını açıklamıştı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

Sedat Tahiroğlu, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas dahil yöneticiler kulübümüze gelip gitti ve belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. Ancak Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz, bu sezon Keçiörengücü formasıyla toplamda 36 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, sezonu 8 gol ve 5 asistle tamamladı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

GEDSON FERNANDES'TE MUTLU SON

Bu arada orta sahasını Aytaç Kara ile güçlendiren Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği Gedson Fernandes'te de mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

Geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiralık olarak gelen ve son maçlarda performansıyla alkış alan 22 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Geçen sezon 500 bin Euro kiralama bedeli ödenen Benfica'ya bu kez 1 milyon Euro verileceği bildirildi. Gedson'un satın alma opsiyonu da 10 milyon Euro civarında olacak.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

BERKAN'DA FARK 1 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray, geçen sezon Alanyaspor'un Sion'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için de hamle yaptı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

Sarı-Kırmızılılar, Akdeniz ekibinin kapısını 2 milyon Euro'luk teklifle çaldı ancak Alanya'dan "3 milyon Euro istiyoruz" cevabını aldı.

Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...

Galatasaray'ın para artı oyuncu ya da fiyatı biraz daha yükselterek bu transferde mutlu sona ulaşmaya kararlı olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Galatasaray üçüncü transferini de bitirdi! Gedson ve Berkan'da sıcak gelişme...
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