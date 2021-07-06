Orta sahasını Aytaç Kara ile güçlendiren Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaştı.
Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma Benfica'dan kiralık olarak gelen ve son maçlarda performansıyla alkış alan 22 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı. Benfica ile de görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO
Geçen sezon 500 bin Euro kiralama bedeli ödenen Benfica'ya bu kez 1 milyon Euro verileceği bildirildi. Ayrıca sözleşmesi 2023'te bitecek oyuncunun satın alma opsiyonu da 10 milyon Euro civarında olacak.
Gedson'un, sarı-kırmızılıların 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında sahada olacağı kaydedildi.