Trabzonspor’da Sörloth bekleyişi

Teknik direktör Abdullah Avcı 'nın 'Buyursun gelsin' dediği Alexander Sörloth için Trabzonspor hazırda bekliyor.Hakkındaki son karar, yeni hocası Jesse Marsch 'in raporuna göre verilecek olan 25 yaşındaki oyuncu, kiralıklar listesine alınırsa, Alman ekibi aralarındaki anlaşma nedeniyle önce Trabzonspor'a bilgi verecek. Bordo-mavililer de bu opsiyonu değerlendirerek Norveçli golcüyü 1 seneliğine kiralayacak.Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar İstanbul kampında sürüyor. TFF Riva Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah idmanında oyuncular iki grup halinde salonda çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular dinamik ısınma ve core çalışma, diğer oyuncular ise genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.TRABZONSPOR, eski asbaşkanlardan Erol Tuna 'nın sahibi olduğu Rent Go ve Tunalar Otomotiv ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Rent Go firması, maç ve antrenman şortlarının sağ yüzünde yer alacak. Tunalar Otomotiv de teknik direktör Avcı ve futbolculara 23 adet otomobil verecek