Ali Akman'dan Bursaspor açıklaması! "Küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum"

Akman, Eintracht Frankfut'un büyük bir kulüp olduğunu ve geçmişte önemli genç oyuncular çıkardığını vurgulayarak, "Bunları göz önünde bulundurup, hedeflerim doğrultusunda buranın çok güzel bir basamak olacağını düşündüm. Çok iyi bir kulübe geldiğime inanıyorum. Geldikten sonra düşündüğüm şeylerin gerçekleşiyor olması, verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fiziksel eksiklikleri bulunduğunu ve bu açığını kapatmak için çok çalışacağını anlatan genç oyuncu, forma şansı yakaladığında da bunu en iyi şekilde değerlendirecek potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.