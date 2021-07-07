Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti!

Alper Potuk, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük Ankaragücü camiası; bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca başkanlarıma, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Seda Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.