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Giriş Tarihi: 7.7.2021 15:02 Son Güncelleme: 7.7.2021 15:02

Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti!

AA
Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde geçen sezonun başında Fenerbahçe'den transfer edilen Alper Potuk, yayımladığı mesajla kulübe ve taraftarlara veda etti.

Alper Potuk, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük Ankaragücü camiası; bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca başkanlarıma, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Seda Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, taraftarlara yönelik olarak da "Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

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Alper Potuk Ankaragücü'ne veda etti!
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