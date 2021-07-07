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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Asi çocuk geliyor

Asi çocuk geliyor

Balotelli bugün Adana’ya gelecek. Şehri gezdikten sonra görüşmeleri yapıp ardından kararını verecek

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un büyük ölçüde anlaştığı Mario Balotelli, bugün Türkiye'ye gelecek. Bonservisi elinde olan İtalyan golcü ile bir süredir pazarlık halinde olan Mavi Şimşekler, Adana'da bir araya gelecekleri 30 yaşındaki futbolcu ile masaya oturacak. Başkan Murat Sancak, "Adana'da son detayları görüşeceğiz. Ama imza atmaya değil görüşmeye geliyor. Şehri görecek, son detayları konuşup karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

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