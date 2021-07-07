Asi çocuk geliyor

Balotelli bugün Adana’ya gelecek. Şehri gezdikten sonra görüşmeleri yapıp ardından kararını verecek
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un büyük ölçüde anlaştığı Mario Balotelli, bugün Türkiye'ye gelecek. Bonservisi elinde olan İtalyan golcü ile bir süredir pazarlık halinde olan Mavi Şimşekler, Adana'da bir araya gelecekleri 30 yaşındaki futbolcu ile masaya oturacak. Başkan Murat Sancak, "Adana'da sondetayları görüşeceğiz. Ama imzaatmaya değil görüşmeye geliyor.Şehri görecek, son detayları konuşupkarar vereceğiz" açıklamasını yaptı.