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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Çaykur Rizespor’dan 3. takviye: Alper Potuk

Çaykur Rizespor’dan 3. takviye: Alper Potuk
ÇAYKUR Rizespor, transferde atağa kalktı. Sol bek Cemali Sertel ve stoper Sebastian Holmen'i renklerine katan Karadeniz ekibi, gelecek sezona daha güçlü girmek adına Ankaragücü'nden Alper Potuk ile de her konuda anlaşmaya vardı. 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun yakın zamanda Rize'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

KADINLARIN SPONSORU MACFİT
TÜRKIYE'NIN en büyük spor kulübü zinciri MACFit, Kadın Milli Futbol Takımları resmi sponsoru oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan anlaşma kapsamında Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları tüm MACFit kulüplerinden ücretsiz yararlanabilecek. MAC CEO'su Can İkinci, "Türk kadınlarının sporda daha fazla temsil edilmesine ve her alanda olduğu gibi futbolda da daha fazla söz sahibi olmalarına katkıda bulunmak için bu anlaşmaya imza attık. Milli Takım'la yan yana geldiğimiz için mutluyuz'' dedi.

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Çaykur Rizespor’dan 3. takviye: Alper Potuk
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