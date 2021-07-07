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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Ekuban ortada yok!

TURGUT DOĞAN
Ekuban ortada yok!

Fransız ekibi Saint-Etienne’in istediği Ganalı futbolcu, izni bittiği halde takım kampına katılmadı. Noter tespiti yaptıracak olan bordo-mavililer, yıldız isme ceza kesecek

Trabzonspor'da Caleb Ekuban sorunu ortaya çıktı. Trabzon'daki ilk etap çalışmalarında izinli olan Ganalı yıldızın, Riva'daki ikinci hazırlık döneminde de takıma katılmaması kafaları karıştırdı. Oyuncunun haber vermeden kampa gelmemesi üzerine harekete geçen bordo-mavililerin, noter tespiti yaptırarak 27 yaşındaki isme ceza keseceği öğrenildi. Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ekuban'ın kafasını Fransız ekibi Saint- Etienne'in karıştırdığı iddia edildi. Fransızlar, Ganalı sağ kanat için 4 milyon Euro teklif edeceği konuşulurken, Fırtına'nın ise 6 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmediği gelen haberler arasında.

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