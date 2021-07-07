Ekuban ortada yok!

Fransız ekibi Saint-Etienne’in istediği Ganalı futbolcu, izni bittiği halde takım kampına katılmadı. Noter tespiti yaptıracak olan bordo-mavililer, yıldız isme ceza kesecek
Trabzonspor'da Caleb Ekuban sorunu ortaya çıktı. Trabzon'daki ilk etap çalışmalarında izinli olan Ganalı yıldızın, Riva'daki ikinci hazırlık döneminde de takıma katılmaması kafaları karıştırdı. Oyuncunun haber vermedenkampa gelmemesi üzerine hareketegeçen bordo-mavililerin,noter tespiti yaptırarak 27yaşındaki isme cezakeseceği öğrenildi. Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ekuban'ın kafasını Fransız ekibi Saint- Etienne'in karıştırdığı iddia edildi. Fransızlar, Ganalı sağ kanat için 4 milyon Euro teklif edeceği konuşulurken, Fırtına'nın ise 6 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmediği gelen haberler arasında.