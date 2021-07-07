EURO 2020'de finalin adı belli oluyor! İngiltire-Danimarka maçında 11'ler belli oldu...

İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Saka, Sterling, Kane

Danimarka, turnuvanın ilk maçında, yıldız oyuncusu Christian Eriksen'in yaşadığı kalp rahatsızlığı ile adeta şok geçirmişti. Yaşanan talihsiz durumun ardından büyük bir kenetlenme yaşayan Danimarka, yarı finale kadar yükselmeyi başardı.

İngiltere ise turnuvanın en güçlü ve genç kadrolarından birine sahip olmasına rağmen oynadığı futbolla en çok eleştirilen takımlar arasında yer alıyor. Ancak yarı finale kadar yükselmeyi başaran İngiltere, Wembley'de oynanacak finali istiyor.