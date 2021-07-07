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Giriş Tarihi: 7.7.2021 21:49 Son Güncelleme: 7.7.2021 22:05

EURO 2020'de finalin adı belli oluyor! İngiltire-Danimarka maçında 11'ler belli oldu...

EURO 2020'de finalin adı belli oluyor! İngiltire-Danimarka maçında 11'ler belli oldu...

EURO 2020'nin ilk finalisti geçtiğimiz akşam oynanan İtalya-İspanya maçının kazananı İtalya olmuştu. Rakibini penaltı atışlarıyla eleyen İtalya, rakibini bekliyor. İngiltere ve Danimarka arasında saat 22.00'de başlayacak mücadele, İtalya'nın rakibini belli edecek. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu...

2020 Avrupa Şampiyonası'nda 1 aydır süren futbol şöleninde sona gelindi. İlk finalistin İtalya olduğu turnuvada, finalin adı bu akşam oynanacak İngiltere-Danimarka maçıyla belli olacak. Saat 22.00'de başlayacak olan dev maç, Wembley Stadı'nda oynanacak.

İngiltere-Danimarka maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI | İNGİLTERE 0-0 DANİMARKA

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İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Saka, Sterling, Kane

Danimarka, turnuvanın ilk maçında, yıldız oyuncusu Christian Eriksen'in yaşadığı kalp rahatsızlığı ile adeta şok geçirmişti. Yaşanan talihsiz durumun ardından büyük bir kenetlenme yaşayan Danimarka, yarı finale kadar yükselmeyi başardı.

İngiltere ise turnuvanın en güçlü ve genç kadrolarından birine sahip olmasına rağmen oynadığı futbolla en çok eleştirilen takımlar arasında yer alıyor. Ancak yarı finale kadar yükselmeyi başaran İngiltere, Wembley'de oynanacak finali istiyor.

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EURO 2020'de finalin adı belli oluyor! İngiltire-Danimarka maçında 11'ler belli oldu...
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