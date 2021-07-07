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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:35 Son Güncelleme: 7.7.2021 10:43

Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! Toplu olarak yemek alınacak uyku saatleri...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! Toplu olarak yemek alınacak uyku saatleri...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira ilk antrenmanlarına çıkmaya başladı. Topuk Yaylası'nda takımını yeni sezona hazırlayan Portekizli teknik adam bir dizi yeni kurallar koydu. Yemek yemeden uyku saatlerine kadar yeni kurallar getirildi. Pereira'nın oyuncuları bir arada tutmak için çalıştığını ve belirli bir disiplin içinde olduğu ifade ediliyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'na başlayan Fenerbahçe'de Pereira'nın yeni kuralları dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın ilk dikkat çeken isteği disiplin oldu. Portekizli teknik adam takımına ve teknik heyete bir dizi kurallar getirdi.

YEMEKLERE KATILIM ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

İlk olarak kahvaltı,öğle ve akşam yemeklerine katılım artık zorunlu. Tecrübeli Teknik Adam yemek saatlerinde herkesin aynı anda salonda bulunması şartını ortaya koydu.

TOPLU OLARAK YEMEK ALINMASINI İSTİYOR

Yemek alımı süreci de programa dahil. Pereira dakikası dakikasına tam yemek saatinde oyuncularının toplu olarak yemek almasını istiyor. Futbolcularına tamamı yemeklerini alıp masalarına geçtikten sonra sıra teknik heyete geçiyor.

KURALLARA UYMAK ZORUNU HALE GETİRİLDİ

Yemeklerde olduğu gibi yatış saatlerinde de kurallara uymak zorunlu. Antrenman temposuna göre belirlenen uyku saatleri gönderilen program içerisinde oyunculara tebliğ ediliyor.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! Toplu olarak yemek alınacak uyku saatleri...
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