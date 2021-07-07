Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! Toplu olarak yemek alınacak uyku saatleri...

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'na başlayan Fenerbahçe'de Pereira'nın yeni kuralları dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın ilk dikkat çeken isteği disiplin oldu. Portekizli teknik adam takımına ve teknik heyete bir dizi kurallar getirdi.
YEMEKLERE KATILIM ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
İlk olarak kahvaltı,öğle ve akşam yemeklerine katılım artık zorunlu. Tecrübeli Teknik Adam yemek saatlerinde herkesin aynı anda salonda bulunması şartını ortaya koydu.
TOPLU OLARAK YEMEK ALINMASINI İSTİYOR
Yemek alımı süreci de programa dahil. Pereira dakikası dakikasına tam yemek saatinde oyuncularının toplu olarak yemek almasını istiyor. Futbolcularına tamamı yemeklerini alıp masalarına geçtikten sonra sıra teknik heyete geçiyor.
KURALLARA UYMAK ZORUNU HALE GETİRİLDİ
Yemeklerde olduğu gibi yatış saatlerinde de kurallara uymak zorunlu. Antrenman temposuna göre belirlenen uyku saatleri gönderilen program içerisinde oyunculara tebliğ ediliyor.