Formayı vermem!

Almanya ve Türkiye’nin disiplin, taktik ve fizik açıdan farklı olduğunu söyleyen golcü futbolcu, “Rekabete hazırım. Kim gelirse gelsin fark etmez, forma için mücadele edeceğim” dedi
Dartmstadt'ta attığı 27 golleBundesliga 2'yi gol kralıtamamlayan F.Bahçe'ninyeni transferi Serdar Dursun, TopukYaylası kampında soruları yanıtladı.29 yaşındaki forvet, Almanyaile Türkiye'yi kıyaslarken iki ligindisiplin, taktik ve fizik açıdan farklıolduğunu söyledi. Sarı-lacivertlitakıma oturmaya gelmediğininaltını çizen Serdar, "Rekabete hazırım.Kim gelirse gelsin fark etmez,forma için mücadele edeceğim"dedi. Geçtiğimiz ocak ayından itibarenboşa çıktığını hatırlatan golcü,"Bundesliga, La Liga ve Serie A'danda teklifler aldım. Türkiye'den teklifleresıcak bakmıyordum, dahaönce de gelmem söz konusu olmuştuama ya beğenmediler ya da benyeterli değildim herhalde. Ama sözkonusu Fenerbahçe olunca fikirlerdeğişiyor. Başkan Ali Koç veSelahattin Baki'ye teşekkür ediyorum.Bana inandılar, saygı duydular"diye konuştu. Yeni hoca Pereiraiçinse "İlk izlenimim, konuşmasıylabeni etkiledi. Bu camiada her zamankazanmak gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.