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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Formayı vermem!

VOLKAN DEMİR
Formayı vermem!

Almanya ve Türkiye’nin disiplin, taktik ve fizik açıdan farklı olduğunu söyleyen golcü futbolcu, “Rekabete hazırım. Kim gelirse gelsin fark etmez, forma için mücadele edeceğim” dedi

Dartmstadt'ta attığı 27 golle Bundesliga 2'yi gol kralı tamamlayan F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, Topuk Yaylası kampında soruları yanıtladı. 29 yaşındaki forvet, Almanya ile Türkiye'yi kıyaslarken iki ligin disiplin, taktik ve fizik açıdan farklı olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takıma oturmaya gelmediğinin altını çizen Serdar, "Rekabete hazırım. Kim gelirse gelsin fark etmez, forma için mücadele edeceğim" dedi. Geçtiğimiz ocak ayından itibaren boşa çıktığını hatırlatan golcü, "Bundesliga, La Liga ve Serie A'dan da teklifler aldım. Türkiye'den tekliflere sıcak bakmıyordum, daha önce de gelmem söz konusu olmuştu ama ya beğenmediler ya da ben yeterli değildim herhalde. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca fikirler değişiyor. Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. Bana inandılar, saygı duydular" diye konuştu. Yeni hoca Pereira içinse "İlk izlenimim, konuşmasıyla beni etkiledi. Bu camiada her zaman kazanmak gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

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