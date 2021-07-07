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Giriş Tarihi: 7.7.2021 20:13 Son Güncelleme: 7.7.2021 20:15

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıkladı! "Boupendza'yı İstanbul'dan isteyen kulüpler..."

AA
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıkladı! Boupendza'yı İstanbul'dan isteyen kulüpler...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen ve ligdeki ilk yılında flaş bir performans gösteren Hatayspor, Gabonlu golcüsü Boupendza'yla dikkat çekmişti. Sezonu gol kralı tamamlayan Boupendza'nın adı Fenerbahçe ile sıklıkla anılıyor. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, golcü oyuncuya İstanbul'dan tekliflerin geldiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampıyla sürdüren Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 2021-2022 sezonunun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erzurum'daki ilk etap kamplarının 1 Temmuz'da başladığını hatırlatan Erdoğan, "Yaklaşık 10 gün daha Erzurum'da kaldıktan sonra bayram arası verip ikinci kamp etabını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ettireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi:

"Şu ana kadar çok şükür oyuncularımızın gayreti, motivasyonu, hırsı, çalışma temposundan gayet memnunuz, iyi tempoda çalışıyoruz. Kampın ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize aktardık, onlar da bu bilinçte çalışıyor. Milli takım dolayısıyla izin verdiğimiz oyuncular da dün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. 1-2 oyuncumuz eksik. Onlar da aramıza katıldığında ve yapacağımız transferlerle inşallah sezon başlayana kadar hazır hale gelir, geçen sezon özellikle ligde olduğu gibi oynadığımız futbolla renk katan, keyif veren bir Hatayspor yine Türk futbolseverlere izlettiririz."

Geçen sezon tarihlerinde ilk defa Süper Lig'de yer aldıklarını ve çok güzel bir başarı elde ettiklerini, çok iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Erdoğan, başarıda pay sahibi olan herkese teşekkür etti.

Erdoğan, geçen sezon başlamadan önce ligi maç maç değerlendireceklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu açıklamamı bu sene de tekrarlayacağım. Geçen seneden bazı değişimler oldu. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, yerlerini yeni oyuncularla doldurduğumuz ve transfer çalışmalarıyla dolduracağımız oyuncularla yine aynı şekilde ligde keyif veren, her hafta üzerine koyan bir futbol izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BOUPENDZA KONUSUNDA KESİNLEŞMİŞ BİR TRANSFER YOK"

Gabonlu futbolcuları Aaron Boupendza hakkında basında yer alan transfer haberleriyle ilgili Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de durumu takip ediyoruz. Boupendza maalesef sağlık sıkıntıları nedeniyle henüz aramıza katılamadı. Milli takıma gittiği için ona biraz fazla izin vermiştim. Önümüzdeki günlerde bizimle beraber olacak. Takım arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir sezon geçirdi, ligimizde gol kralı oldu. Birbirinden güzel goller attı. Kendisini İstanbul kulüplerinin yanı sıra yurt dışından kulüplerin çok ciddi istediğini görüyoruz. Kulübümüz de en iyi şekilde bu transferi gerçekleştirmek için hem kulübün menfaatleri doğrultusunda hem de oyuncunun istekleri doğrultusunda görüşmelere devam ediyor. Giderse kendisi adına mutlu oluruz ama aramızda kalırsa ondan sonuna kadar faydalanmaya çalışırız. Şu anda kesinleşmiş bir transfer yok ama önümüzdeki günler daha netleşeceğini düşünüyorum."

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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıkladı! "Boupendza'yı İstanbul'dan isteyen kulüpler..."
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