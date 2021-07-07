Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıkladı! "Boupendza'yı İstanbul'dan isteyen kulüpler..."

Erdoğan, çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi:

"Şu ana kadar çok şükür oyuncularımızın gayreti, motivasyonu, hırsı, çalışma temposundan gayet memnunuz, iyi tempoda çalışıyoruz. Kampın ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize aktardık, onlar da bu bilinçte çalışıyor. Milli takım dolayısıyla izin verdiğimiz oyuncular da dün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. 1-2 oyuncumuz eksik. Onlar da aramıza katıldığında ve yapacağımız transferlerle inşallah sezon başlayana kadar hazır hale gelir, geçen sezon özellikle ligde olduğu gibi oynadığımız futbolla renk katan, keyif veren bir Hatayspor yine Türk futbolseverlere izlettiririz."

Geçen sezon tarihlerinde ilk defa Süper Lig'de yer aldıklarını ve çok güzel bir başarı elde ettiklerini, çok iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Erdoğan, başarıda pay sahibi olan herkese teşekkür etti.