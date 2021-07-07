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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Kimsenin şüphesi olmasın gerekli takviyeleri yapacağız

Kimsenin şüphesi olmasın gerekli takviyeleri yapacağız
TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Doğan, "Hedefler doğrultusunda ciddi adımlar atıyoruz. Hocamızın taleplerini ve takımımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz" dedi. Şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için çalıştıklarını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısa sürede 4 önemli oyuncunun transferini gerçekleştirdik. Bunu başaran başka takım yok. Burada hocamızla geçtiğimiz devre arasından itibaren yaptığımız çalışmaların ve erken hamleler yapmamızın ciddi katkısı var. Yabancı kontenjanıyla ilgili karar olmasaydı belki çok daha ciddi mesafe alabilirdik. Kimsenin şüphesi olmasın, gerekli takviyeleri yapacağız."

DJANİNY'YE 6 MİLYON EURO
TRABZONSPOR'UN forvette en önemli silahlarından biri olan Djaniny için kulübe teklif geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi FC Sharjah'ın, Yeşil Burun Adalı oyuncu için 6 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çaldığı bildirildi. Yönetimin bu teklifi değerlendireceği kaydedildi.

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Kimsenin şüphesi olmasın gerekli takviyeleri yapacağız
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