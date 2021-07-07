Mario Balotelli Adana Demirspor için İstanbul'da! Sürpriz transfer paylaşımı...

Son dakika haberi... Adana Demirspor'un transfer gündemindeki 30 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak karşıladı.
Kulübün sosyal medya hesabından "İki deli bir araya gelmemeliydik" şarkısı paylaşılarak Mario Balotelli'ye gönderme yapıldı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Böyle futbolcular zor futbolcular. O da deli, Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Kendisinin buraya gelmek istemesi. Burada başarılı olup, kendini gösterip Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Adana Demirspor ona katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Balotelli, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu İtalya Serie B takımı Monza'da 14 maçta 6 gol kaydetti.