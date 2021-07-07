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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Omar takıma geri döndü

Omar takıma geri döndü

Fatih Terim, “İnanılmaz bir hırsla çalışarak çok aşama kaydetti. Onu tekrar formayla görmek hepimizin isteği” derken tecrübeli sağ bek, “Bana büyük moral oldu” ifadesini kullandı

Galatasaray'ın yılbaşında elinde havai fişek patlayan ve gözünden yaralandığı için sahalardan uzak kalan futbolcusu Omar Elabdellaoui dün takımla idmana çıktı. Antrenmanın ardından teknik direktör Fatih Terim, 29 yaşındaki sağ beki de yanına alarak GS TV'ye şu açıklamalarda bulundu:

DAHA KAT EDECEK YOLUMUZ VAR
"Omar'ı bugün aramıza almak istedim ki ona da moral olsun… Çünkü o günden beri inanılmaz bir çalışma ve geri dönme hırsıyla, çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edeceğimiz yolumuz var. Onun için antrenmana çıkmasını istedim. Omar'ı G.Saray formasıyla görmek hepimizin dileği" dedi. Norveçli de "İlk andan beri Fatih Hoca, bütün camia, çalışanlar, herkes yanımdaydı. Bunu hiç unutmayacağım. Hocam benim dönmemi uygun gördü. Bu benim için çok büyük bir moral" dedi.

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Omar takıma geri döndü
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