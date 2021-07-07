Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...
Giriş Tarihi: 7.7.2021 09:44

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

Son dakika... Dün akşam futbolseverler için unutulmaz bir gece oldu. EURO 2020 yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. Eski Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini yönetimindeki İtalyanlar, penaltı atışları sonucunda finale yükselmeyi başardı. Sergio Ramos'u kadroya almayan Luis Enrique dün akşam da Morata'yı yedek bıraktı. 15 sene sonra tarih İtalyan halkı için tekerrür etti. İşte son dakika haberinin detayları...

EURO 2020'de finale çıkan ilk takım İtalya oldu! Heyecan fırtınasına sahne olan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. 60. dakika Juventus'un yıldızı Federica Chiesa'nın attığı golle 1-0 öne geçen İtalya, oyuna sonradan giren Morata'nın golüne engel olamadı ve kalesinde golü gördü. Olmo ile ikiye bir yapan Morata, İtalyan savunmasını geçmeyi başardı. Son dakika spor haberleri...

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

90 dakikanın ardından uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca finalisti penaltılar belirledi. İtalyanlar, tam 15 sene sonra yine penaltılardan mutlu ayrıldı!

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

İlk penaltıyı İtalyanlar kullandı. Topun başına geçen Manuel Locatelli'nin vuruşunu İspanyol kaleci Simon kurtardı.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

TURNUVANIN YILDIZI OLMO PENALTIYI KAÇIRDI

İspanya adına EURO 2020'nin en iyileri arasında yer alan Dani Olmo, topun başına geldi. Olmo'nun vuruşu üstten dışarıya çıkınca genç oyuncu büyük bir üzüntü yaşadı.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

Penaltıların ilk golü Torino'nun golcüsü Belotti ile geldi. Daha sonra Moreno da topu ağlara gönderdi ve penatılarda da 1-1'lik eşitlik yakalandı.

Bonucci ve Thiago da penaltı atışlarını gole çevirdi.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

MORATA KAÇIRDI İSPANYOLLAR YIKILDI

İtalya adına 4. penaltı için topun başına geçen Federico Bernardeschi, hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi. İspanya adına maçın tek golünü atana Alvaro Morata, penaltı atışını gole çeviremedi. Donnarumma penaltı atışında başarılı oldu.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

JORGİNHO'DAN HARİKA PENALTI!

İtalyanların yıldız orta saha oyuncusu Jorginho, son penaltı atışını çok sakin kullanarak takımını finale çıkardı. Avrupa basını Jorginho'nun soğukkanlılığını ön plana çıkardı.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

İtalya, EURO 2020'de adını finale yazdıran ilk takım olurken diğer finalist bu akşam oynanacak Danimarka - İngiltere maçıyla belli olacak.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

AKILLARA 2006 DÜNYA KUPASI GELDİ!

Almanya'da oynanan 2006 Dünya Kupası'nda da kazanan penaltılar sonucunda belli olmuştu. Zidane'nin golüyle öne geçen Fransızlar, 19. dakikada Materazzi'nin golüne engel olamamıştı.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçilmişti. O maça Zinedine Zidane'nin Materazzi'ye attığı kafa damga vurmuştu. Zidane son maçında kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

Penaltı atışlarında topun başına önce Andrea Pirlo gelmişti, penaltıyı gole çeviren Pirlo'nun ardından Wiltord da atışta başarı sağladı ve durum 1-1 oldu.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

TREZEGUET KAÇIRMIŞTI...

İtalyanlar adına maçtaki tek golü atan Marco Materazzi'nin penaltı atışında da top ağlarla buluştu. Juventus'ta forma giyen Trezeguet'in penaltı atışı gol olmayınca İtalyanlar avantaj yakalamıştı.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

De Rossi ve Abidal da karşılıklı fileleri havalandırdılar. 4. penaltı için topun başına geçen Del Piero hata yapmadı ve takımı 4-2 öne geçirdi. Sagnol da penaltı atışında golü buldu durum 4-3'e geldi.

Son penaltı için topun başına geçen Fabio Grosso, soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi ve İtalya Dünya Kupası'nın sahibi oldu! Bu maç sonunda Zidane uzun süre eleştirildi.

Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

Aradan geçen 15 yıl sonunda İtalya yine penaltı atışları sonucunda rakibini eledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Son Dakika Haberi: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para...
Son dakika: Kurban bayramı ve aşılama için önemli kararlar
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Çiftlik Bank davasından son dakika haberi: İtiraf geldi, dosyaya girdi! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!
SON DAKİKA: Ünlü teknik direktörden Cristiano Ronaldo için çarpıcı itiraf geldi! "Onunla çalışmak..."
Almanya, Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! 8 milyon euro ile kaçmıştı
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil
Son dakika | Tosuncuk'un 6 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA