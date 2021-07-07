Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

De Rossi ve Abidal da karşılıklı fileleri havalandırdılar. 4. penaltı için topun başına geçen Del Piero hata yapmadı ve takımı 4-2 öne geçirdi. Sagnol da penaltı atışında golü buldu durum 4-3'e geldi.

Son penaltı için topun başına geçen Fabio Grosso, soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi ve İtalya Dünya Kupası'nın sahibi oldu! Bu maç sonunda Zidane uzun süre eleştirildi.