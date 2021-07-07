Son dakika: 15 sene sonra tarih tekerrür etti! İtalya İspanya maçında 'penaltı' tesadüfü...

EURO 2020'de finale çıkan ilk takım İtalya oldu! Heyecan fırtınasına sahne olan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. 60. dakika Juventus'un yıldızı Federica Chiesa'nın attığı golle 1-0 öne geçen İtalya, oyuna sonradan giren Morata'nın golüne engel olamadı ve kalesinde golü gördü. Olmo ile ikiye bir yapan Morata, İtalyan savunmasını geçmeyi başardı. Son dakika spor haberleri...
90 dakikanın ardından uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca finalisti penaltılar belirledi. İtalyanlar, tam 15 sene sonra yine penaltılardan mutlu ayrıldı!
İlk penaltıyı İtalyanlar kullandı. Topun başına geçen Manuel Locatelli'nin vuruşunu İspanyol kaleci Simon kurtardı.
Penaltıların ilk golü Torino'nun golcüsü Belotti ile geldi. Daha sonra Moreno da topu ağlara gönderdi ve penatılarda da 1-1'lik eşitlik yakalandı.
Bonucci ve Thiago da penaltı atışlarını gole çevirdi.
JORGİNHO'DAN HARİKA PENALTI!
İtalyanların yıldız orta saha oyuncusu Jorginho, son penaltı atışını çok sakin kullanarak takımını finale çıkardı. Avrupa basını Jorginho'nun soğukkanlılığını ön plana çıkardı.
AKILLARA 2006 DÜNYA KUPASI GELDİ!
Almanya'da oynanan 2006 Dünya Kupası'nda da kazanan penaltılar sonucunda belli olmuştu. Zidane'nin golüyle öne geçen Fransızlar, 19. dakikada Materazzi'nin golüne engel olamamıştı.
Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçilmişti. O maça Zinedine Zidane'nin Materazzi'ye attığı kafa damga vurmuştu. Zidane son maçında kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Penaltı atışlarında topun başına önce Andrea Pirlo gelmişti, penaltıyı gole çeviren Pirlo'nun ardından Wiltord da atışta başarı sağladı ve durum 1-1 oldu.
TREZEGUET KAÇIRMIŞTI...
İtalyanlar adına maçtaki tek golü atan Marco Materazzi'nin penaltı atışında da top ağlarla buluştu. Juventus'ta forma giyen Trezeguet'in penaltı atışı gol olmayınca İtalyanlar avantaj yakalamıştı.
De Rossi ve Abidal da karşılıklı fileleri havalandırdılar. 4. penaltı için topun başına geçen Del Piero hata yapmadı ve takımı 4-2 öne geçirdi. Sagnol da penaltı atışında golü buldu durum 4-3'e geldi.
Son penaltı için topun başına geçen Fabio Grosso, soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi ve İtalya Dünya Kupası'nın sahibi oldu! Bu maç sonunda Zidane uzun süre eleştirildi.
Aradan geçen 15 yıl sonunda İtalya yine penaltı atışları sonucunda rakibini eledi.