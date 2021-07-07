Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”

Ancak ikinci pozisyonda top yine Kane'in önüne düştü ve galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golüyle İngiltere'nin efsane ismi Gary Lineker'i yakalayan Kane, milli takım formasıyla attığı 10 golle İngiltere'nin büyük turnuvalarda en çok gol atan oyuncuları arasında Lineker ile aynı sayıya ulaştı.