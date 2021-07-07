Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”

Bu noktaya kadar gelmeyi başaran Danimarka, turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere'ye karşı mücadelesiyle de takdir kazandı.
İNGİLTERE'NİN PENALTISINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Maçta ilk uzatma devresi oynanırken 104'üncü dakikada Sterling'in yerde kaldığı pozisyonda Hollandalı hakem Danny Makkelie, penaltı noktasını gösterdi.
Makkelie'nin bu kararı VAR'da incelendi ve onaylandı. Penaltı atışı için topun başına geçen Harry Kane, ilk şutunda maçın başarılı ismi Kasper Schmeichel'a takıldı.
Ancak ikinci pozisyonda top yine Kane'in önüne düştü ve galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golüyle İngiltere'nin efsane ismi Gary Lineker'i yakalayan Kane, milli takım formasıyla attığı 10 golle İngiltere'nin büyük turnuvalarda en çok gol atan oyuncuları arasında Lineker ile aynı sayıya ulaştı.
"DANİMARKA'NIN HAKKI YENDİ"
Sterling'in yerde kaldığı penaltı için sosyal medyayı ayağa kaldıran futbolseverler, "Danimarka'nın hakkı yendi." yorumlarını yaptı.
İngiltere'nin kazandığı penaltıyı, ucuz, basit ve bedava olarak tanımlayan birçok futbol yorumcusu, eski futbolcu ve taraftar, maçın İngiltere'de oynanmasına dikkat çekti.
İngiltere'nin ulusal stadyumu Wembley'de oynanan mücadele için taraftarlardan "Bu pozisyon penaltı değil ama maç Wembley'de oynanıyor." yorumları yapıldı.
"TEMAS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Maçın ardından penaltı pozisyonuyla ilgili soruları yanıtlayan Raheem Sterling, "Bence pozisyon net bir şekilde penaltıydı. Çünkü temas olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.