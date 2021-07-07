Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”
Giriş Tarihi: 8.7.2021 00:45 Son Güncelleme: 8.7.2021 01:05

Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”

Son dakika haberi… EURO 2020’de finalin adını belli eden İngiltere-Danimarka maçında yaşananlar geceye damga vurdu. İlk yarı final maçında İspanya’yı penaltı atışlarında 4-2 mağlup eden İtalya, EURO 2020’nin ilk finalisti olmuştu. İtalya’nın rakibini belirleyecek olan maçta, İngiltere, tartışmalı bir penaltıyla Danimarka’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ilk uzatma devresi oynanırken Sterling’in kazandığı penaltı, adeta olay oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… EURO 2020'de finale son adım kala İngiltere ve Danimarka sahneye çıktı. Turnuvanın en sürpriz takımı olan Danimarka, EURO 2020'de çıktığı ilk maçta en büyük yıldızı Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunuyla sarsılmıştı.

O andan sonra adeta kenetlenen Danimarka, gruptan yalnızca 3 puanla çıkmayı başardı. Son 16 turunda Galler, çeyrek finalde ise Çekya'yı geçen Danimarka, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Bu noktaya kadar gelmeyi başaran Danimarka, turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere'ye karşı mücadelesiyle de takdir kazandı.

Maçın 30'uncu dakikasında Damsgaard'ın belki de turnuvanın golü seçilecek olan frikiğiyle öne geçen Danimarka, 39'uncu dakikada Kjaer'in kendi kalesine attığı golle yıkıldı.

Maçın 90 dakikası boyunca karşılıklı birçok pozisyona giren iki takım, dengeleri değiştiremedi. İtalya-İspanya maçında olduğu gibi uzatmalara giden mücadelede, fırtınalar o andan sonra koptu.

İNGİLTERE'NİN PENALTISINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Maçta ilk uzatma devresi oynanırken 104'üncü dakikada Sterling'in yerde kaldığı pozisyonda Hollandalı hakem Danny Makkelie, penaltı noktasını gösterdi.

Makkelie'nin bu kararı VAR'da incelendi ve onaylandı. Penaltı atışı için topun başına geçen Harry Kane, ilk şutunda maçın başarılı ismi Kasper Schmeichel'a takıldı.

Ancak ikinci pozisyonda top yine Kane'in önüne düştü ve galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golüyle İngiltere'nin efsane ismi Gary Lineker'i yakalayan Kane, milli takım formasıyla attığı 10 golle İngiltere'nin büyük turnuvalarda en çok gol atan oyuncuları arasında Lineker ile aynı sayıya ulaştı.

"DANİMARKA'NIN HAKKI YENDİ"

Sterling'in yerde kaldığı penaltı için sosyal medyayı ayağa kaldıran futbolseverler, "Danimarka'nın hakkı yendi." yorumlarını yaptı.

İngiltere'nin kazandığı penaltıyı, ucuz, basit ve bedava olarak tanımlayan birçok futbol yorumcusu, eski futbolcu ve taraftar, maçın İngiltere'de oynanmasına dikkat çekti.

İngiltere'nin ulusal stadyumu Wembley'de oynanan mücadele için taraftarlardan "Bu pozisyon penaltı değil ama maç Wembley'de oynanıyor." yorumları yapıldı.

"TEMAS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Maçın ardından penaltı pozisyonuyla ilgili soruları yanıtlayan Raheem Sterling, "Bence pozisyon net bir şekilde penaltıydı. Çünkü temas olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Son dakika haber: Emekli albay dehşet saçtı! Önce katliam yaptı sonra intihar etti
Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika: Dubai'de şiddetli patlama! Bölgede yangın çıktı
Kartal Tibet eşi kimdir? Kartal Tibet evli miydi, çocuğu var mı? İşte Kartal Tibet’in hayatı, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler
EURO 2020'de finalin adı belli oldu! İngiltere, Danimarka'yı 2 golle geçti...
Son dakika: Ersin Destanoğlu için resmi görüşmeler başladı! Beşiktaş yerine gelecek kaleciyi buldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA