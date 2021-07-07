Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İtalyanlar finale çıktı ama rahat durmadı! İtalya-İspanya maçından sonra Alvaro Morata’nın eşine ölüm tehditleri...
Giriş Tarihi: 7.7.2021 20:49 Son Güncelleme: 7.7.2021 21:12

Son dakika: İtalyanlar finale çıktı ama rahat durmadı! İtalya-İspanya maçından sonra Alvaro Morata’nın eşine ölüm tehditleri...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İtalyanlar finale çıktı ama rahat durmadı! İtalya-İspanya maçından sonra Alvaro Morata’nın eşine ölüm tehditleri...

Son dakika haberi… EURO 2020’de turnuvanın ilk finalistini belirleyecek olan İtalya-İspanya maçı, dün akşam saat 22.00’de Wembley’de oynandı. 90 dakikası 1-1 sona eren zorlu mücadelenin uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında İspanya’ya 4-2 üstünlük sağlayan İtalya, EURO 2020’nin ilk finalisti oldu. Maçın normal süresinde İspanya’nın golüne imza atan Morata’nın İtalyan eşi Alice Campello’ya, maçtan sonra gelen ölüm tehditleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale son adım olan yarı final maçları başladı. İlk yarı final eşleşmesinde İtalya ve İspanya karşı karşıya geldi. Zorlu maçın 90 dakikası Chiesa ve Morata'nın karşılıklı golleriyle sona ererken, uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı.

Penaltı atışlarına giden dev maç, İtalya'nın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Turnuvanın başından bu yana EURO 2020'nin favorisi gösterilen İtalya, finale yükselen ilk takım oldu. Gök mavilerin rakibini belirleyecek olan mücadele ise İngiltere-Danimarka arasında oynanacak.

İtalya-İspanya maçında Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçen İtalya, maçın uzamasına izin vermeden finale yükselecekti. Ancak İtalya'nın planlarını Morata bozdu.

MAÇI PENALTILARA TAŞIDI AMA...

Karşılaşmanın son 10 dakikasına girilmişken oldukça klas bir vuruşla İspanya'ya 1-1'lik beraberliği getiren Morata, maçın uzamasını sağladı.

Attığı golle İspanya'nın Avrupa Şampiyonalarında en golcü oyuncusu olan Morata, Fernando Torres'i geride bıraktı. Torres'in 5, Morata'nın ise 6 golü bulunuyor.

Morata'nın 80'inci dakikada attığı gol İspanya'yı penaltı atışlarına taşısa da, kaçırdığı penaltı, turnuvadan elenmelerine neden oldu. Ancak Morata ve ailesi için gelen ölüm tehditleri İspanyol taraftarlardan değil, İtalyan taraftarlardan.

EŞİNE ÖLÜM TEHDİTLERİ

Alvaro Morata'nın, Juventus'a ilk transfer olduğu dönemde tanıştığı İtalyan eşi Alice Campello, İtalya maçının ardından şok gerçekleri ortaya çıkardı.

Alice Campello'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kendisine edilen İtalyanca ölüm tehditleri görülüyor.

"UTANÇ VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ"

Morata'nın eşi, bazı taraftarların, çocuklarının ölmesini, kalp krizi geçirmesini ve kanser olmasını dileyen mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Daha sonra yaptığı açıklamada, artık bu mesajlar dolayısıyla üzülmediğini paylaşan Campello, "Bunun İtalyan olmamla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle ilgili." notunu düştü.

Bu tip davranışlara önlem alınması gerektiğini söylenen Campello, utanç verici ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Son Dakika Haberi: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para...
Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih açıklandı: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Çiftlik Bank davasından son dakika haberi: İtiraf geldi, dosyaya girdi! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!
Son dakika | Ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi geldi! Borçları nasıl ödeyeceğini böyle anlattı...
Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin flaş açıklama! Akbank mobil çöktü mü, internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor? Oturum kapandı hatası nedir?
Son Dakika Haberi: Ankara'da cinnet geçiren kadın dehşet saçtı : 3 ölü
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İtalyanlar finale çıktı ama rahat durmadı! İtalya-İspanya maçından sonra Alvaro Morata’nın eşine ölüm tehditleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA