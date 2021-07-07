Son dakika: İtalyanlar finale çıktı ama rahat durmadı! İtalya-İspanya maçından sonra Alvaro Morata’nın eşine ölüm tehditleri...

"UTANÇ VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ"

Morata'nın eşi, bazı taraftarların, çocuklarının ölmesini, kalp krizi geçirmesini ve kanser olmasını dileyen mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Daha sonra yaptığı açıklamada, artık bu mesajlar dolayısıyla üzülmediğini paylaşan Campello, "Bunun İtalyan olmamla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle ilgili." notunu düştü.