Son dakika: İtalyanlar finale çıktı ama rahat durmadı! İtalya-İspanya maçından sonra Alvaro Morata’nın eşine ölüm tehditleri...

İtalya-İspanya maçında Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçen İtalya, maçın uzamasına izin vermeden finale yükselecekti. Ancak İtalya'nın planlarını Morata bozdu.
MAÇI PENALTILARA TAŞIDI AMA...
Karşılaşmanın son 10 dakikasına girilmişken oldukça klas bir vuruşla İspanya'ya 1-1'lik beraberliği getiren Morata, maçın uzamasını sağladı.
Attığı golle İspanya'nın Avrupa Şampiyonalarında en golcü oyuncusu olan Morata, Fernando Torres'i geride bıraktı. Torres'in 5, Morata'nın ise 6 golü bulunuyor.
Morata'nın 80'inci dakikada attığı gol İspanya'yı penaltı atışlarına taşısa da, kaçırdığı penaltı, turnuvadan elenmelerine neden oldu. Ancak Morata ve ailesi için gelen ölüm tehditleri İspanyol taraftarlardan değil, İtalyan taraftarlardan.
EŞİNE ÖLÜM TEHDİTLERİ
Alvaro Morata'nın, Juventus'a ilk transfer olduğu dönemde tanıştığı İtalyan eşi Alice Campello, İtalya maçının ardından şok gerçekleri ortaya çıkardı.
Alice Campello'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kendisine edilen İtalyanca ölüm tehditleri görülüyor.
"UTANÇ VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ"
Morata'nın eşi, bazı taraftarların, çocuklarının ölmesini, kalp krizi geçirmesini ve kanser olmasını dileyen mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Daha sonra yaptığı açıklamada, artık bu mesajlar dolayısıyla üzülmediğini paylaşan Campello, "Bunun İtalyan olmamla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle ilgili." notunu düştü.
Bu tip davranışlara önlem alınması gerektiğini söylenen Campello, utanç verici ve kabul edilemez olduğunu söyledi.