SON DAKİKA: Ünlü teknik direktörden Cristiano Ronaldo için çarpıcı itiraf geldi! "Onunla çalışmak..."

Dünya futbolunun bir numaralı yıldızlarından birisi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, son dönemde birden fazla transfer söylentisiyle gündemde yer alıyor. Paris Saint-Germain, Manchester City gibi dünyanın en zengin kulüpleriyle anılan Ronaldo, kararını tatilinden sonra verecek.
Juventus'a ilk transfer olduğu sezonların aksine, geride kalan sezonu başarısız olarak değerlendirilebilecek şekilde noktalayan Cristiano Ronaldo'nun, takımdan ayrılmak istediği söyleniyordu.
İtalyan devinin yıldız oyuncuyu takımda kalmaya ikna etmesiyle birlikte Ronaldo'nun önümüzdeki sezon sonuna kadar Torino ekibinde kalması bekleniyor.
36 yaşındaki yıldızın Juventus'taki eski hocası Maurizio Sarri, İtalyan basınından Sport Italia'ya açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon Lazio'yu çalıştıracak olan deneyimli teknik adam, kariyeri ve Ronaldo'yla ilgili bir dolu itirafta bulundu.
İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları...
"DOĞRU ZAMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
"Juventus için Serie A'yı kazanmak sıradan bir olay haline gelmişti. Gelen şampiyonluğu kutlamamıştı. Bu sezon dördüncü olduklarında nasıl sevindiklerini görünce, orada çalışmak için doğru zamanın bu sezon olduğunu düşündüm"
"RONALDO İLE ÇALIŞMAK ÇOK ZOR"
"Ronaldo ile çalışmak çok zor. Sadece takımın değil, onun bireysel çıkarlarını da gözetmek zorundasınız. Ben iyi bir teknik direktör olabilirim ancak bu konuda iyi değilim."
Cristiano Ronaldo, Portekiz'in EURO 2020'den elenmesine rağmen attığı 5 golle, gol krallığında zirvede yer alıyor. Yıldız oyuncu geçen sezon ise Juventus formasıyla çıktığı 44 maçta 36 gol attı.
Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a döneceği de söylentiler arasındaydı.