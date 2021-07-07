Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transferde kritik gün! İtalyan yıldız Mario Balotelli bugün Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:10 Son Güncelleme: 7.7.2021 10:15

Transferde kritik gün! İtalyan yıldız Mario Balotelli bugün Türkiye'ye geliyor

Transferde kritik gün! İtalyan yıldız Mario Balotelli bugün Türkiye'ye geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor Belhanda transferinden sonra Balotelli transferini de açıklamaya hazırlanıyor. İtalyan yıldız Balotelli bugün Türkiye'ye gelecek ve transfer görüşmeleri için masaya oturacak. Oyuncu ile pazarlık sürecinde olan Adana Demirspor'un Balotelli'yi en kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un büyük ölçüde anlaştığı Mario Balotelli, bugün Türkiye'ye gelecek. Bonservisi elinde olan İtalyan golcü ile bir süredir pazarlık halinde olan Mavi Şimşekler, Adana'da bir araya gelecekleri 30 yaşındaki futbolcu ile masaya oturacak.

Başkan Murat Sancak, "Adana'da son detayları görüşeceğiz. Ama imza atmaya değil görüşmeye geliyor. Şehri görecek, son detayları konuşup karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

BALOTELLİ 2+1 SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Mario Balotelli ile 2+1 senelik sözleşme imzalanacak. Balotelli, Çarşamba günü İstanbul'da olacak daha sonra Adana'ya geçecek. Balotelli için özel bir klip hazırlanıyor. (A Spor)

Balotelli transferi gerçekleşirse Belhanda ile Balotelli Nice şehrinden sonra Adana'da buluşacak.

'BALOTELLİ DELİYSE BİZ DE DELİYİZ!'

'Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Son Dakika Haberi: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para...
Son dakika: Kurban bayramı ve aşılama için önemli kararlar
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Çiftlik Bank davasından son dakika haberi: İtiraf geldi, dosyaya girdi! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!
SON DAKİKA: Ünlü teknik direktörden Cristiano Ronaldo için çarpıcı itiraf geldi! "Onunla çalışmak..."
Almanya, Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! 8 milyon euro ile kaçmıştı
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil
Son dakika | Tosuncuk'un 6 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferde kritik gün! İtalyan yıldız Mario Balotelli bugün Türkiye'ye geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA