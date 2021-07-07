Transferde kritik gün! İtalyan yıldız Mario Balotelli bugün Türkiye'ye geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un büyük ölçüde anlaştığı Mario Balotelli, bugün Türkiye'ye gelecek. Bonservisi elinde olan İtalyan golcü ile bir süredir pazarlık halinde olan Mavi Şimşekler, Adana'da bir araya gelecekleri 30 yaşındaki futbolcu ile masaya oturacak.
Başkan Murat Sancak, "Adana'da son detayları görüşeceğiz. Ama imza atmaya değil görüşmeye geliyor. Şehri görecek, son detayları konuşup karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.
BALOTELLİ 2+1 SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Mario Balotelli ile 2+1 senelik sözleşme imzalanacak. Balotelli, Çarşamba günü İstanbul'da olacak daha sonra Adana'ya geçecek. Balotelli için özel bir klip hazırlanıyor. (A Spor)
Balotelli transferi gerçekleşirse Belhanda ile Balotelli Nice şehrinden sonra Adana'da buluşacak.
'BALOTELLİ DELİYSE BİZ DE DELİYİZ!'
'Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.'