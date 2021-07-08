Çaykur Rizespor'dan flaş transfer! Salomon Rondon ile anlaşıldı...

Hafta içerisinde birkaç yabancı ve maliyeti yüksek oyuncu ile yolların ayrıldığını ifade eden Selimoğlu, "Bu fesihlerle kulübümüz için hem maddi hem de yabancı kontenjanı konusunda katkı sağlandı. Elimiz biraz daha rahatladı. Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz. Sadece maddi tarafı da değil, oyuncuların son performansları, yakın dönemdeki antrenmanlarına kadar takip ediyoruz. Oyuncuların bir kısmında sona yaklaştık. Birkaç gün içerisinde çok güzel transfer haberlerini paylaşacağız." diye konuştu.