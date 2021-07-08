Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'den 47. yıl sözleri! "Benim için çok gurur verici bir olay"
Giriş Tarihi: 8.7.2021 18:33 Son Güncelleme: 8.7.2021 18:34

Fatih Terim'den 47. yıl sözleri! "Benim için çok gurur verici bir olay"

İHA
Fatih Terim'den 47. yıl sözleri! Benim için çok gurur verici bir olay

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılara transfer olmasının 47. yıl dönümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Benim için çok gurur verici bir olay. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, onun bayrağını taşımak, ben oralıyım demek bunlar herhalde gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray’da oynamışım, iyi ki Galatasaray’da hocalık yapıyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 47 yıl önce bugün Adana Demirspor'dan sarı-kırmızılılara transfer olmuştu. Sarı-kırmızılıların akşam antrenmanından önce futbolcular, transferin yıl dönümü nedeniyle Terim'e bir jest yaptı ve üzerinde ilk transfer olduğu günün fotoğrafının ve 'ilk günkü gibi' yazısının yer aldığı pasta hediye etti.

Galatasaray'a transfer oluşunun 47. yıl dönümüyle ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Söylerken çok basit geliyor ama 47 hakikaten çok. Oyuncularıma da söylediğim gibi 'İnşallah beni geçersiniz' dedim. 'İmkansız gibi' diye söylediler. Kolay bir şey değil. Rahmetli Metin Oktay ağabeyimiz, Adana'ya gidip rahmetli babam kendisine, 'Oğlum sana emanet' dediğinden bu tarafa tam 47 yıl geçmiş. Metin ağabey emaneti getirdi. Emanete iyi baktı. Allah rahmet eylesin ona. Galatasaraylı Fatih olduk. Arkasından evlendim, çocuklarım oldum, torunlarım oldu, teknik adam olduk. Bu yılları Allah'a şükür ki çok istediğim yerde Galatasaray'da geçirdim. Benim için çok gurur verici bir olay. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, onun bayrağını taşımak, ben oralıyım demek bunlar herhalde gururların en büyüğü." diye konuştu.

"İYİ Kİ GALATASARAYLIYIM..."

Fatih Terim, "İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki Galatasaray'da hocalık yapıyorum. Ailemizle beraber büyüyoruz hem Galatasaray ailesi de büyüyor. Beni bu zaman zarfında hatamla, sevabımla, günahımla kabul eden Galatasaray camiasına, Türk futbol camiasına ama özellikle Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim. O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel günler olarak yad ediyorum. Çünkü hayatta her şey hep güzel olmaz. Aradaki kötü hatıralar bile bizim için yaşanması çok zor hadiseler. Teraziye baktığımızda başarı tarafının ağır bastığının beni ayrıca mutlu ediyor. Yaşadığım üçgen içerisinde en önemli açılardan bir tanesi ailemle beraber Galatasaray. Muhakkak hayal edersiniz ama Allah benle beraber Galatasaray ile beraber öyle şeyler nasip etti ki bu her insana nasip olacak bir şey değil. O yüzden muhakkak ki hayal etmeden bir şey olmaz. Hayal ettim, burada oynayacağım, burada kaptan olacağım. Bunların hepsini yaptım. Düşündüğümüzün de üstünde bir başarı hanemizin olduğu çok açık. Onun için burada gönlüm çok rahat. Bugün dünyada Galatasaray tanınıyorsa tüm Galatasaraylıların bunda emeği vardır. Bu da beni en çok mutlu eden bir şey. Biz de bu başarının bir parçası olduk. Bunu tek başıma yapmadım. Birçok arkadaşım, Galatasaraylı var. Hepsine teşekkür ederim. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile düşünürken bazen üstünde şeyler oldu burada. Çok şükür ne kadar bunlar övünsek az" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Son dakika | Emekli maaşları, zam ve ikramiyerlerde 12 milyon emekliyi sevindiren haber
Son dakika haberi | BDDK'dan kredi kararı: Bugün yürürlüğe girdi
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”
Son dakika | Tutuklanan Mehmet Aydın'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar
Son dakika haber: Emekli albay dehşet saçtı! Önce katliam yaptı sonra intihar etti
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Son dakika: İngiltere-Danimarka maçına damga vurdu! O taraftar aranıyor! 'Ömür boyu men'
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den 47. yıl sözleri! "Benim için çok gurur verici bir olay"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA