Forma garantisi ikna etti

Galatasaray'ın yeniden anlaştığı Fernandes'in ortaya koyduğu tavır, transferin yönünü değiştirdi. A Bola'da yer alan habere göre; teknik direktör Jorge Jesus, Gedson'u kadroda düşünmüyordu. Ancak yeni denediği 3-4-3 varyasyonunda 22 yaşındaki orta sahayı sağ kanat olarak kullandı. Gedson'un bu rolde gösterdiği olumlu performans, Jesus'un fikirlerini değiştirmesine yol açtı. Yıllık440 bin Euro maaş aldığıBenfica'dan alışık olmadığırolde oynamaktansa,G.Saray'ın teklif ettiği 1.3 milyon Euro'yu ve Fatih Terim'in verdiği ilk 11 garantisi nedeniyle Portekizli yıldız, Aslan'ı tercih etti.