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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Forma garantisi ikna etti

Forma garantisi ikna etti
Galatasaray'ın yeniden anlaştığı Fernandes'in ortaya koyduğu tavır, transferin yönünü değiştirdi. A Bola'da yer alan habere göre; teknik direktör Jorge Jesus, Gedson'u kadroda düşünmüyordu. Ancak yeni denediği 3-4-3 varyasyonunda 22 yaşındaki orta sahayı sağ kanat olarak kullandı. Gedson'un bu rolde gösterdiği olumlu performans, Jesus'un fikirlerini değiştirmesine yol açtı. Yıllık 440 bin Euro maaş aldığı Benfica'dan alışık olmadığı rolde oynamaktansa, G.Saray'ın teklif ettiği 1.3 milyon Euro'yu ve Fatih Terim'in verdiği ilk 11 garantisi nedeniyle Portekizli yıldız, Aslan'ı tercih etti.

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Forma garantisi ikna etti
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