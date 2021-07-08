İşte Ghezzal’a yapılan teklif

Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.5 milyon Euro garanti para önerecek. Yapılacak sözleşmede başarı bonuslarına da yer verilecek
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir süre önce görüştüğü Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelecek. Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş teklif edilecek. Teklif paketinde SüperLig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligiiçin bonuslar da yer alacak. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı. Yeniden yükselişegeçtiği siyah-beyazlı takımda kalmakisteyen Ghezzal, Suudi Arabistan'dangelen yıllık 4 milyon Euro maaşlı sözleşmeteklifini ise geri çevirdi.
YANLIŞ!..
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rachid Ghezzal, Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberlere, "Yanlış" diyerek cevap verdi. Öte yandan Cezayirli futbolcu, Instagram hesabının profilinde yer alan Beşiktaş yazısını ve Kartal emojisini kaldırdı. Bu gelişmelerle birlikte sosyal medyada tartışmalar başladı.