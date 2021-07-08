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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Kartal’dan Bruma operasyonu

Kartal’dan Bruma operasyonu
FORVET oyuncularıyla temaslarını sürdüren Beşiktaş, kanat mevkii için de nabız yoklamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Bruma'yı kadrosuna katmak istiyor. Kartal, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın her iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcusu için devreye girdi. Beşiktaş'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, PSV'nin, bonservisiyle vermeyi planladığı ve kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi.

ABDÜLKERİM 'BEŞİKTAŞ' DEDİ
BEŞİKTAŞ Kaan Ayhan'dan sonuç alamayınca stoper mevkii için Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'ya yöneldi. Siyahbeyazlıların, 26 yaşındaki oyuncu karşılığında 1 milyon Euro bonservis bedeli ve futbolcu takası önereceği öğrenildi. İyi bir sezon geçirmesinin ardından talipleri artan Bardakçı için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da nabız yokladığı ifade edildi. Ancak başarılı stoperin, Beşiktaş'ta oynamayı daha çok istediği, bu sebeple Galatasaray'ı şu an için geri çevirdiği kaydedildi.

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Kartal’dan Bruma operasyonu
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