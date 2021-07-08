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Giriş Tarihi: 8.7.2021 14:08

Kayserispor'dan 4 futbolcusuna profesyonel sözleşme!

İHA
Kayserispor'dan 4 futbolcusuna profesyonel sözleşme!

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, altyapısında bulunan 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. U19 takımında forma giyen Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Enes Koçoğlu ve Emincan Uysal ile sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar ilerleyen günlerde oyuncuları A takım kadrosuna katacak.

Hes Kablo Kayserispor, altyapıdan 4 oyuncu ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, altyapısında bulunan 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. U19 takımında forma giyen Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Enes Koçoğlu ve Emincan Uysal ile sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar ilerleyen günlerde oyuncuları A takım kadrosuna katacak. Başkan Berna Gözbaşı imza töreninde yer aldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Emincan Uysal ve Enes Koçoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı" denildi.

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Kayserispor'dan 4 futbolcusuna profesyonel sözleşme!
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