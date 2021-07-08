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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Milli Takım’ın hocası Güneş basının karşısına çıkıyor

Milli Takım’ın hocası Güneş basının karşısına çıkıyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, büyük bir hüsranla kapattığımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası sessizliğini bozuyor. Güneş, bugün saat 12.00'de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. EURO 2020'ye büyük umutlarla giren Ay-Yıldızlılar; İtalya, İsviçre ve Galler'in olduğu A Grubu'nda hayal kırıklığı yaratarak puan dahi alamadan turnuvaya veda etmişti. 3-1 kaybettiğimiz İsviçre maçı sonrasında istifa soruları yöneltilince tecrübeli teknek adam, bunu düşünmediğini ifade etmişti

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Milli Takım’ın hocası Güneş basının karşısına çıkıyor
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