Son dakika: Babacar'ın durumu yarın belli olacak!

Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Khouma Babacar, gece 00.00 civarında göğsünde ağrı hissettiğini belirterek kulüp doktoruna başvurdu. Burada ilk kontrolünü kulüp doktoru İsmail Yetkin yaparken daha sonra sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk kontrollerde kalp spazmı geçirdiği öğrenilen Babacar, detaylı kontrolleri sağlanması için Antalya'nın Alanya İlçesinde kulübün anlaşmalı olduğu hastaneye getirildi. Alanya'daki hastaneye getirilen Babacar'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldı.

"BABACAR'IN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Konuyla ilgili anjiyo sonrası ilk açıklamayı yapan kulüp doktoru İsmail Yetkin, korkulacak bir durum olmadığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken, "Babacar sporcumuzu biz Alanya'daki sponsor hastanemize getirdik. Şu anda ileri tetkikleri yapılıyor. İlk yapılan tetkiklerde hayati bir tehlikesi yok. Medikal tedavisi var, yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası size daha net bir şekilde cevap verebilirim. Ama şu an size söyleyebileceğim hayati bir tehlikesi yok" dedi.

"GECE SAATLERİNDE GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU"

Babacar'ın durumu ilk nasıl fark ettiğiyle ilgili de konuşan Yetkin, "Gece yattığında mide bulantısı ve göğüs ağrısı hissettiğini söyledi.

Gece beni aradı, ilk müdahalesini yaptım. Hastaneye götürdük. Orada çekilen ilk kalp grafisinde bazı şeylerden şüphelenildiğinden dolayı ileri tetkik ve tedavisi için başka hastaneye sevki uygun görüldü.

Biz de sponsor hastanemize getirdik. Burada tedavisine başlandı. Şu anda ilk tetkiklerde hayati tehlikesi yok onu net bir şekilde söyleyebilirim" diye konuştu.