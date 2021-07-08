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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:24 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:45

Son dakika: Khouma Babacar kalp rahatsızlığı geçirdi! Alanyaspor'dan sıcak açıklama...

Son dakika: Khouma Babacar kalp rahatsızlığı geçirdi! Alanyaspor'dan sıcak açıklama...

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Senegalli forveti Khouma Babacar, kampta kalp spazmı geçirdi. Konuyla ilişkin Akdeniz ekibinden bir açıklama geldi. 28 yaşındaki golcü futbolcunun hastanede tedavi göreceği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağırısı şikayeti belirdi. Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Khouma Babacar'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.

Alanyaspor'un Khouma Babacar açıklaması şu şekilde;

"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır."

Khouma Babacar'ın kampta geçirdiği kalp spazmı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan geçmiş olsu mesajları geldi.

Fenerbahçe: Alanyaspor'un Burdur kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan ilk tetkikler sonucu kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Khouma Babacar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

Beşiktaş: Geçmiş olsun Khouma Babacar. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz.

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Son dakika: Khouma Babacar kalp rahatsızlığı geçirdi! Alanyaspor'dan sıcak açıklama...
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