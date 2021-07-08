Usta yazardan Balotelli analizi! "Adana'da yanlış yapılmayacağını öğrenir"

'Neden hep ben' tişörtü aslında çok şeyi anlatıyor. Balotelli uzun yıllar öz eleştiriden uzak, kendisine herkesin karşı olduğu fikrisabit ile hayat sürdü. Yeteneği ve şut gücüyle 10 yıl önce de yaşıtlarının yanında bambaşka bir karakter olarak parıldıyordu.