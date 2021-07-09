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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Antalya’da büyük düello

Antalya’da büyük düello
Süper Lig U19 Finalleri'nin ikinci ayağında bugün 20.00'de heyecan dolu bir karşılaşma A Spor ekranlarında futbolseverleri bekliyor. Çeyrek finalde Medipol Başakşehir'i 6-0 yenen Fenerbahçe ile Göztepe karşısında 3-1 kazanarak yarı finale yükselen Trabzonspor, Emirhan Otel Spor Kompleksi 1 No'lu sahada final biletini alabilmek için mücadele edecek. Mücadelede normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. Müsabakalarda VAR sistemi uygulanacak.

İLK FİNALİST G.SARAY
TFF U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off yarı final maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek finale yükseldi. 22 maçtır yenilmeyen Aslan'ı zafere taşıyan golü 105. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz kaydetti. G.Saray'ın rakibi Fenerbahçe-Trabzonspor maçının galibi olacak.

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Antalya’da büyük düello
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