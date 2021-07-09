Bakan Çavuşoğlu'ndan Babacar'a ziyaret

Bir dizi ziyaret için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar'ı hastanede ziyarete geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan Milli takım oyuncusu Merih Demiral karşıladı.
Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu'na hastane yetkililerince futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verildi.