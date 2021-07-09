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Giriş Tarihi: 9.7.2021 14:29

Bakan Çavuşoğlu'ndan Babacar'a ziyaret

MEHMET AL MEHMET AL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Babacar'a ziyaret

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar'ı hastanede ziyarete geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan Milli takım oyuncusu Merih Demiral karşıladı.

Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu'na hastane yetkililerince futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Babacar'a ziyaret
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