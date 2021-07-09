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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Bir yıldız daha David Luiz

Bir yıldız daha David Luiz

Mavi Şimşekler, Belhanda ve Balotelli’nin ardından Brezilyalı ünlü stoperi de kadrosuna katmak için harekete geçti

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek taraftarını sevince boğan Adana Demirspor, Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle Avrupa'da büyük sükse yaparken bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. İtalyan basını, lacivert- mavili ekibin Arsenal ile sözleşmesi biten Brezilyalı stoper David Luiz ile görüştüğünü bildirildi. Adana Demirspor'un, 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi. Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.

KİMDİR
1987'DE Brezilya'da dünyaya gelen David Luiz'in kariyeri 2007 yılında Benfica'da parladı. 2007-11 yılları arasında forma giydiği Benfica'da 72 maça çıktı. 2011'de Chelsea'ye transfer olan Brezilyalı stoper, 2014'e kadar 81 maçta forma şansı bularak 6 kez ağları havalandırdı. Sonrasında 50 milyon Euro'ya Paris Saint-Germain'e imza attı. 2016'da Chelsea'ye dönene kadar toplam 56 maça çıkan Luiz, 3 gol attı. 2019'da Arsenal'e giden 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesi bitti. Brezilya Milli Takımı formasıyla da 56 karşılaşmada ter döktü.

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