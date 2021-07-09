Erol Bulut'tan transfer açıklaması! "5-6 isim daha..."

"YERLİ FUTBOLCULARA 8 MİLYON DOLARLARIN ÖDENDİĞİ DÖNEMLER OLDU"

Yabancı sınırlamasının serbest olması gerektiğini anlatan Erol Bulut, şunları kaydetti: "Yabancı konusunun serbest olması gerektiğini 2 senedir söylüyorum. Baktığımızda yabancı konusu serbest olduğunda daha çok yerli futbolcu yurt dışına gönderildi, başarılı olan arkadaşlar var. Buradaki yerli futbolcu kendini daha çok zorlamak zorunda kalıyor. Şimdi olmayacak. 3'ü 'benim yerim garanti' diyecek. Yerliyi yerliyle değiştirebileceksin ya da yabancı yerli değişikliği olacak. Sakatlığın olduğu zaman 1 değil 2 değişiklik yapılmak zorunda kalacak. Sorun olacak gibi bu durum. Geçmişe dönmeyelim. Yerli futbolculara 8 milyon dolarların ödendiği dönemler oldu. Nedeni işte bu. Yerli kuralı ya da yabancı kuralından dolayı."

Yerli kuralının altyapıdan futbolcu çıkmadığı için getirildiğinin söylendiğini hatırlatan Bulut, "Yabancı kuralının altyapıyla hiçbir ilgisi olmadığını haftalarca konuşabiliriz. Altyapı farklı bir alan, orayı farklı düzenlemeniz gerekiyor. Yatırımı farklı yapmanız gerekiyor. Zaten Türkiye'de en büyük eksiğimiz altyapı yatırımı. Gidip başka takımdan en iyi gençleri satın alıp getirelim, çıkaralım o altyapı değil. Eğitimi doğru vermek lazım. Nasıl okulda sınıf sınıf gençler eğitiliyor, futbolda da öyle. O doğru olmadığında da A takıma oyuncu çıkmıyor. Cebinizden para çıkartarak futbolcuyu almaya çalışıyorsunuz. Altyapıyı Türkiye'de şu an en iyi Altınordu yapıyor ve yeterince futbolcu çıkartıyor. Yurt dışı ve yurt içinde kulüplere oyuncu sattılar. En az 15 kulüp olması lazım böyle. Oraya geldiğimiz zaman farklı boyuta geleceğiz. Her zaman biz Avrupa'yı baz alıyoruz ama yaptığımız bir şey yok, sadece konuşuyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz, 3,5 milyon Türk yaşıyor, oradan daha çok futbolcu çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH ÜST SIRALARDA YER ALIRIZ"

Erol Bulut, bu sezon ligi üst sıralarda tamamlamak istediklerini ifade etti.

Gaziantep'in son 2 sezonu 8 ve 9. sıralarda tamamladığını hatırlatan Bulut, "Biz inşallah yapacağımız transferlerle bunu biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah üst sıralarda yer alırız. Sıralama konusunda bir şey söyleyemem. 3, 4, 5 veya 1 olur bilemiyorum. Bu kamp dönemini geçirip Avusturya kamp dönemini yaşadıktan sonra daha net olarak nerede seyredebileceğimizi tahmin edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Gaziantep'in geçtiğimiz sezon 3-5-2 sistemiyle sahaya çıktığını vurgulayan Bulut, "Bu takım buna alışık. Bu sistemi değiştirmenin anlamı olmaz. Biz de ona yakın sistemle devam edeceğiz. Onun varyasyonları var. Onların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Bazen 4'lüye döneriz, sakatlık olacak, cezalılar olacak. Futbolcular oynanacak tüm sistemlere alışık olacak." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE TARAFTAR OLMUŞ OLSAYDI DAHA FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Erol Bulut, geçtiğimiz sezon taraftarların olmayışının birçok takımı etkilediğini dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, bu sezon statlara kapasitelerinin yarısı oranında seyirci alınacak olmasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Bazı takımların stadının yüzde 50'si dolu anlamına geliyor. Taraftarsız futbol zaten olmuyor. Geçen sene zaten yaşadık, taraftar olmuş olsaydı bazı takımlar için her şey daha farklı olabilirdi. Taraftarların bu sene olması her kulüp açısından daha güzel olacak. Taraftarlara mesajım; iyi günde ve kötü günde de takımın yanında olsunlar takımı desteklesinler, biz elimizden geleni yapacağız."