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Giriş Tarihi: 9.7.2021 11:30 Son Güncelleme: 9.7.2021 11:33

Fenerbahçe'de Vitor Pereira takımdaki pozitif hava ile sinerjinin oluşmasını istiyor

DHA
Fenerbahçe'de Vitor Pereira takımdaki pozitif hava ile sinerjinin oluşmasını istiyor

Fenerbahçe, yeni sezona Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürürken teknik direktör Vitor Pereira, yardımcıları ile birlikte idman dışında da yoğun mesai harcıyor.

Sarı-lacivertli ekibi sezona tam anlamıyla hazır hale getirmek isteyen Pereira, antrenman temposu ve çalışmalarıyla da takımı Avrupa kulüplerinin seviyesine yükseltmek istiyor. Topuk Yaylası'ndaki sert hava şartlarına rağmen hız kesmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Pereira, son iki günde salonda yapılan çalışmalarda da oyuncuları ile birebir görüşmeler yaptı.

Pereira'nın konuşmalarında takımı önce çok çalışarak sonra da kazanmaya inanan bir ekip olma üzerine motive ettiği, kazanan bir ekip olma inancının zihinlerde başladığını söylediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın bir diğer önem verdiği konu da takımda pozitif hava ve sinerjinin oluşması. Fenerbahçeli futbolcuların da takım halinde ve oldukça eğlenerek çalıştıkları göze çarpıyor.

GÜNÜN İLK ANTRENMANI GERÇEKLEŞTİ
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda yer almaları sebebiyle izinli olan Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia idmanda yer almadı. Hafif ağrıları bulunan Dirar ise çalışmalarını bireysel sürdürdü. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira takımdaki pozitif hava ile sinerjinin oluşmasını istiyor
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