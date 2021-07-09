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Giriş Tarihi: 9.7.2021

‘Galatasaraylılar’a sonsuz teşekkürler’

‘Galatasaraylılar’a sonsuz teşekkürler’
Çalışmalarına Florya'da devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e idman öncesi sarı-kırmızılılara ilk imzasının 47. yıldönümü dolayısıyla pasta kesildi. Duygularını dile getiren tecrübeli hoca, çok heyecanlı olduğunu söyledi. İmparator, "Söylerken çok basit geliyor ama 47 hakikaten çok. Oyuncularıma inşallah beni geçersiniz dedim. Allah'a şükür ki herşeyi çok istediğim yer olan G.Saray'da geçirdim. Hatamla sevabımla beni kabul eden Galatasaraylılar'a sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Aşını ol, Aslan'ın antrenmanını izle!
Galatasaray, yeni sezon antrenmanlarını sarıkırmızılı taraftarlara açmaya karar verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi'nden 2021 mezuniyetini gerçekleştiren ve salgınla mücadelede en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın (bugün) 17.00'deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak" ifadelerine yer verildi.

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‘Galatasaraylılar’a sonsuz teşekkürler’
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