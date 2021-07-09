‘Galatasaraylılar’a sonsuz teşekkürler’

Çalışmalarına Florya'da devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e idman öncesi sarı-kırmızılılarailk imzasının 47. yıldönümü dolayısıylapasta kesildi. Duygularını dile getiren tecrübeli hoca, çok heyecanlı olduğunu söyledi. İmparator, "Söylerken çok basit geliyor ama 47 hakikaten çok. Oyuncularıma inşallah beni geçersiniz dedim. Allah'a şükür ki herşeyi çok istediğim yer olan G.Saray'da geçirdim. Hatamla sevabımlabeni kabul eden Galatasaraylılar'a sonsuzteşekkürler" diye konuştu.
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Galatasaray, yeni sezon antrenmanlarını sarıkırmızılı taraftarlara açmaya karar verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi'nden 2021 mezuniyetini gerçekleştiren ve salgınla mücadelede en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstügençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeyarın (bugün) 17.00'deki antrenmanda takımımızınmisafiri olacak" ifadelerine yer verildi.