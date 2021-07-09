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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Ghezzal’da ilk raunt sonucu: Umut var!

Ghezzal’da ilk raunt sonucu: Umut var!
BEŞİKTAŞ'IN bir numaralı hedefi; G.Saray'ın da kanca attığı Rachid Ghezzal'ın takıma kazandırılması. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Cezayirli oyuncunun menajeri Anoir Fazuli ile dün Vodafone Park'ta bir görüşme gerçekleşti. Kartal, Ghezzal için bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. 3 yıllık kontrat içerisinde ayrıca ekstra primler de verileceği iletildi. Fazuli ise 2 milyon 750 bin Euro garanti maaş ve bonuslar talebinde bulundu. İlk görüşmeden net olarak sonuç çıkmazken Beşiktaş yönetimi toplantıdan umutlu ayrıldı. Aradaki rakamların teklifin revize edilerek çözülebileceği ifade edildi. Leicester City'nin ise 7 milyon Euro'luk bonservis talebinde yumuşadığı belirtildi. Başkan Çebi, "Ghezzal ile ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Temaslarımız devam edecek" dedi. Tarafların bugün de bir araya geleceği öğrenildi.

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Ghezzal’da ilk raunt sonucu: Umut var!
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