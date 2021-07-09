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Giriş Tarihi: 9.7.2021

‘Nefes alamıyorum hocam yetiş!’

‘Nefes alamıyorum hocam yetiş!’
Alanyaspor'un yıldızı Khouma Babacar dün büyük bir tehlike atlattı. Akdeniz ekibinin Burdur kampı sürerken, önceki gün sabaha karşı uyku halindeki Senegalli santrfor, nefes almakta zorlandı. 28 yaşındaki oyuncu, bir süre daha nefes darlığı çekince telefona sarılıp kulüp doktoru İsmail Yetkin'i uykusundan uyandırdı. Futbolcunun yanına koşan Yetkin, Babacar'ın kalbiyle ilgili bir sorun olduğunu anlayınca oyuncu, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği anlaşılan futbolcuya burada ilk tedavi yapılırken, sonrasında ambulans ile Alanya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Babacar'ın hayati tehlikesi bulunmadığını bildiren kulüp doktoru İsmail Yetkin, "Yarın (bugün) kontrollerden sonra futbolcumuzun durumu netlik kazanacak" dedi.

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‘Nefes alamıyorum hocam yetiş!’
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