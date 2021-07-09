‘Nefes alamıyorum hocam yetiş!’

Alanyaspor'un yıldızı Khouma Babacar dün büyük bir tehlike atlattı. Akdeniz ekibinin Burdurkampı sürerken, öncekigün sabaha karşı uykuhalindeki Senegalli santrfor,nefes almakta zorlandı.28 yaşındaki oyuncu,bir süre daha nefes darlığıçekince telefona sarılıpkulüp doktoru İsmailYetkin'i uykusundan uyandırdı. Futbolcunun yanına koşan Yetkin, Babacar'ın kalbiyle ilgili bir sorun olduğunu anlayınca oyuncu, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği anlaşılan futbolcuya burada ilk tedavi yapılırken, sonrasında ambulans ile Alanya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Babacar'ın hayati tehlikesi bulunmadığını bildiren kulüp doktoru İsmail Yetkin, "Yarın(bugün) kontrollerdensonra futbolcumuzun durumunetlik kazanacak" dedi.