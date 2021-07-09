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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Nice’ten Ersin için 7+3!

Nice’ten Ersin için 7+3!

Fransız kulübü, 20 yaşındaki başarılı eldivene karşılık Beşiktaş’a 7 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi’ne katılım bonusu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdi

Nice Kulübü'nün yeni teknik direktörü Christope Galtier, Ersin Destaoğlu'nun transferine onay verdi. Bunun üzerine sportif direktör Julien Fournier daha önce sözlü ilettiği 7 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım primi ve sonraki satıştan %10 pay teklifini yazılı olarak Beşiktaş'a sundu. Siyah-beyazlıların ise 3 milyon Euro'luk bonusa olumlu baktığı ancak 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay istediği öğrenildi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu Nice'e vermesi halinde Başakşehir'den Mert Günok'u kadrosuna katmaya çalışacak. Başakşehir'in tecrübeli eldiven için 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

İSPANYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI
ŞAMPIYONLAR Ligi'ne sıkı bir şekilde hazırlanmak isteyen siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos arasında İspanya'nın Alicante kentinde yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak. Program ise şöyle: 27 Temmuz: Beşiktaş-R.Mallorca, 31 Temmuz: Beşiktaş-Levante, 4 Ağustos: Beşiktaş-Getafe.

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Nice’ten Ersin için 7+3!
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