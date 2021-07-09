Rui Costa Benfica Başkanı oldu! Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinde önemli rol oynamıştı...

Benfica'da vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarından gözaltına alınan baştan Luis Filipe Vieira'nın yerine Rui Costa, başkanlık koltuğuna oturdu. Benfica'dan yapılan açıklamada, "Kulübün mevcut durumundan dolayı Rui Costa geçici olarak başkanlığa atanmaştır" denildi. 49 yaşındaki spor adamının üyeler tarafından oybirliğiyle bu göreve atandığı belirtildi.
Portekizli futbol adamı, geçen sezon Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinde eski hocası Fatih Terim için önemli rol oynamıştı.
Vieira, geçen Ekim ayında yeniden kulüp başkanlığına seçilirken; ülkeyi ve bazı şirketleri 100 milyon Euro'dan fazla zarara uğrattığı gerekçesiyle soruşturuluyor.
Euro 2004'ten sonra milli takımı bırakan Rui Costa, futbolculuk döneminde İtalyan takımları Fiorentina ve Milan'ın yanısıra Lizbon ekibi Benfica'nın formalarını giymişti.
Rui Costa, Fiorentina'dayken Fatih Terim'le çalışmış, Terim'in Milan'a geçişinin ardından İtalyan devine transfer olmuştu.