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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Sağlamsa Vrsaljko!

VOLKAN DEMİR
Sağlamsa Vrsaljko!

Yönetim, diz sakatlığı nedeniyle son iki sezonda 60 mücadele kaçıran 29 yaşındaki oyuncunun sağlık raporuna göre hareket edecek

Nokta atışı transferlerle yeni sezona başlamak isteyen F.Bahçe sağ bek arayışına çıkınca Sime Vrsaljko önerisi geldi. Atletico Madrid, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıl daha kontratı olmasına rağmen bedelsiz olarak göndermeyi kabul ederken, sarılacivertliler ise menajerler tarafından çok sayıda kulübe önerilen oyuncu için henüz yanıt vermedi. Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi. Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile İngiltere ve Çekya maçlarında oynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarak hazır olduğu görüldü. Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.

B PLANI HAZIR: AURELİO BUTA!
Kanarya, bonservisi Belçika ekibi Royal Antwerp'te bulanan Aurelio Buta'yı da takibe almış durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da kulübü ile 1 yıl mukavelesi bulunuyor.

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Sağlamsa Vrsaljko!
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