Sağlamsa Vrsaljko!

Yönetim, diz sakatlığı nedeniyle son iki sezonda 60 mücadele kaçıran 29 yaşındaki oyuncunun sağlık raporuna göre hareket edecek
Nokta atışı transferlerle yeni sezona başlamak isteyen F.Bahçe sağ bek arayışına çıkınca Sime Vrsaljko önerisi geldi. Atletico Madrid, 29 yaşındaki oyuncu ilebir yıl daha kontratı olmasına rağmen bedelsizolarak göndermeyi kabul ederken, sarılacivertlilerise menajerler tarafından çoksayıda kulübe önerilen oyuncu için henüzyanıt vermedi. Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi. Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan MilliTakımı ile İngiltere ve Çekya maçlarındaoynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarakhazır olduğu görüldü. Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.
B PLANI HAZIR: AURELİO BUTA!
Kanarya, bonservisi Belçika ekibi RoyalAntwerp'te bulanan Aurelio Buta'yı da takibealmış durumda. 24 yaşındaki oyuncununda kulübü ile 1 yıl mukavelesi bulunuyor.