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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Sahaya çıkmayız!

Sahaya çıkmayız!

TFF’ye yazı gönderen kulüpler 4 istekte bulunurken, TFF kurullarının atamasında değişiklik yapılmaması ve yabancı sayısı kararından geri dönülmemesi durumunda maçlara çıkmayacaklarını bildirdi

Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısında yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu. Kulüpler, zirvenin ardından TFF'ye sert bir yazı gönderip ültimatom verdi. Bütün kulüplerin imzasıyla yayımlanan bildiride şu açıklama yapıldı: "Aşağıda yer alan başlıklarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize sunarız.
1- FUTBOL Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi.
2- MERKEZ Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri.
3- YABANCI oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi.
4- KULÜP Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması... Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz."

AĞAOĞLU: SÜPER LİG A.Ş KURULACAK
KULÜPLER Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk müjdeyi verdi. Bir an önce profesyonellik gelmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, "Bir sonraki adımda Süper Lig A.Ş olması yolunda 20 kulübün mutabakatını aldık. TFF'nin aldığı bir kararda Kulüpler Birliği'nin de fikir belirtmesi lazım. İki sene öncesine göre kulüplerin gelirlerinde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmalıyız" dedi.

BURAK ELMAS ÖNERDİ HER ŞEY KAYIT EDİLDİ!
GALATASARAY'IN yeni başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği toplantısına dün ilk kez katıldı. Toplantıda Elmas'ın sunduğu teklif ile tarihi bir karar alındı. Sarı-kırmızıların başkanı, "Aramızda yaptığımız konuşmalar kayıt edilsin. Biz kulüpte bunu uyguluyoruz" tavsiyesinde bulundu. 19 kulübün başkanı bu öneriyi kabul etti ve zirvedeki konuşmalar ve alınan önemli kararlar kayıt altına alınıp tutanak tutuldu.

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