Sahaya çıkmayız!

TFF’ye yazı gönderen kulüpler 4 istekte bulunurken, TFF kurullarının atamasında değişiklik yapılmaması ve yabancı sayısı kararından geri dönülmemesi durumunda maçlara çıkmayacaklarını bildirdi
Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısında yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu. Kulüpler, zirvenin ardından TFF'ye sert bir yazı gönderip ültimatom verdi. Bütün kulüplerin imzasıyla yayımlanan bildiride şu açıklama yapıldı: "Aşağıda yer alan başlıklarda Türkiye FutbolFederasyonu tarafından alınankararların ve yapılmakta olan uygulamalarınyeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize sunarız. 1- FUTBOL Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizinher sene finansal zarar görmesi. 2- MERKEZ Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri. 3- YABANCI oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardıedilmesi. 4- KULÜP Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması... Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak kulüpler olarakmüsabakalara çıkmama dahil tümseçenekleri değerlendireceğiz."
AĞAOĞLU: SÜPERLİG A.Ş KURULACAK KULÜPLER Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk müjdeyi verdi. Bir an önce profesyonellik gelmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, "Bir sonraki adımda Süper Lig A.Şolması yolunda 20 kulübün mutabakatınıaldık. TFF'nin aldığı bir kararda Kulüpler Birliği'nin de fikir belirtmesi lazım. İki sene öncesine göre kulüplerin gelirlerinde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzünakıyla çıkmalıyız" dedi.
BURAK ELMAS ÖNERDİHER ŞEY KAYIT EDİLDİ! GALATASARAY'IN yeni başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği toplantısına dün ilk kez katıldı. Toplantıda Elmas'ın sunduğu teklif ile tarihi bir karar alındı. Sarı-kırmızıların başkanı, "Aramızda yaptığımızkonuşmalar kayıt edilsin. Biz kulüptebunu uyguluyoruz" tavsiyesinde bulundu. 19 kulübün başkanı bu öneriyi kabul etti ve zirvedeki konuşmalar ve alınan önemli kararlar kayıt altına alınıp tutanak tutuldu.