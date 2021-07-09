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Giriş Tarihi: 9.7.2021 16:52 Son Güncelleme: 9.7.2021 17:25

Son dakika: Galatasaray yeni transferi duyurdu!

Son dakika: Galatasaray yeni transferi duyurdu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Barış Alper Yılmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon TFF 1. Lig'deki performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Süper Lig'de birçok takımın gündemindeydi.

BARIŞ ALPER YILMAZ 5 YILLIĞINA GALATASARAY'DA!

Galatasaray tarafından yapılan resmi açıklama: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2000 yılında Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz."

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Son dakika: Galatasaray yeni transferi duyurdu!
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