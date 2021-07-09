Nice Kulübü'nün yeni teknik direktörü Christophe Galtier, Ersin Destanoğlu'nun transferine onay verdi. Bunun üzerine sportif direktör Julien Fournier daha önce sözlü ilettiği 7 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım primi ve sonraki satıştan %10 pay teklifini yazılı olarak Beşiktaş'a sundu.
ERSİN GİDERSE MERT GÜNOK
Siyah-beyazlıların ise 3 milyon Euro'luk bonusa olumlu baktığı ancak 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay istediği öğrenildi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu Nice'e vermesi halinde Başakşehir'den Mert Günok'u kadrosuna katmaya çalışacak. Başakşehir'in tecrübeli eldiven için 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
İSPANYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI
Bu arada Şampiyonlar Ligi'ne sıkı bir şekilde hazırlanmak isteyen siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos arasında İspanya'nın Alicante kentinde yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak. Program ise şöyle: 27 Temmuz: Beşiktaş-R.Mallorca, 31 Temmuz: Beşiktaş-Levante, 4 Ağustos: Beşiktaş-Getafe.