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Giriş Tarihi: 9.7.2021 09:03 Son Güncelleme: 9.7.2021 09:09

Son dakika: Nice'ten Ersin Destanoğlu için 7+3 milyon Euro'luk teklif

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Nice'ten Ersin Destanoğlu için 7+3 milyon Euro'luk teklif

Son dakika haberi... Fransız kulübü Nice, 20 yaşındaki başarılı eldiven Ersin Destanoğlu'na karşılık Beşiktaş’a 7 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi’ne katılım bonusu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdi. 3 milyon Euro bonusa sıcak bakan Beşiktaş ise 8 milyon Euro bonservis ve yüzde 20 pay istedi.

Nice Kulübü'nün yeni teknik direktörü Christophe Galtier, Ersin Destanoğlu'nun transferine onay verdi. Bunun üzerine sportif direktör Julien Fournier daha önce sözlü ilettiği 7 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım primi ve sonraki satıştan %10 pay teklifini yazılı olarak Beşiktaş'a sundu.

ERSİN GİDERSE MERT GÜNOK
Siyah-beyazlıların ise 3 milyon Euro'luk bonusa olumlu baktığı ancak 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay istediği öğrenildi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu Nice'e vermesi halinde Başakşehir'den Mert Günok'u kadrosuna katmaya çalışacak. Başakşehir'in tecrübeli eldiven için 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

İSPANYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI
Bu arada Şampiyonlar Ligi'ne sıkı bir şekilde hazırlanmak isteyen siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos arasında İspanya'nın Alicante kentinde yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak. Program ise şöyle: 27 Temmuz: Beşiktaş-R.Mallorca, 31 Temmuz: Beşiktaş-Levante, 4 Ağustos: Beşiktaş-Getafe.

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Son dakika: Nice'ten Ersin Destanoğlu için 7+3 milyon Euro'luk teklif
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