Sörloth için kasadan para çıkmayacak!

Trabzonspor, eski golcüsü Alexander Sörloth için Alman kulübü Leipzig'in vereceği karara odaklandı. Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın 15Temmuz'da bitecekolan sezon öncesikampın ardındanNorveçli golcü ileilgili son kararınıvermesi bekleniyor. Yönetim ise bu transferde izleyeceği yolu belirledi. Kiralama bedeli olarak Leipzig'e 3 milyon Euro teklif etmeyi planlayan bordo-mavili yönetimin, Sörloth'unsonraki satıştan alacağıyüzde 10'luk paydan davazgeçip kiralama bedeliniböyle halletmeyi hedeflediğibelirtildi. Sörloth'a da yıllık 3 milyon Euro önerecek olan Trabzonspor, bu rakamı da sponsorlarla karşılamayı planlıyor.
Fırtına salonda kuvvet çalıştı
Yeni sezona TFF'nin Riva'daki tesislerinde hazırlanan Trabzonspor, dün de çift idmanla günü kapattı. Sabah idmanında bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Avcı yönetiminde iki grup halinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Fırtına, 18.00'de ise ikinci antrenmanını yaptı.